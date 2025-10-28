AKTUELNO

Izgore od ljubomore: Bora pozeleneo kad je saznao za muvanje Viktora i Anastasije, najavio HAOS (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Anastasiju Brčić kako bi progovorila o vezi sa Borom Santanom.

- Imali smo neke nesuglasice, ali smo prevazišli - rekla je Anastasija,

- Nisam znao koja tri momka da joj postavim, pa sam uzeo Terzu.. Rekao sam da je problem što ode i pita Miću šta da radi - rekao je Bora.

- Problem je nastao kad sam rekla da ćeš izaći iz kreveta. Ti ne znaš da razgovaraš i potiskuješ probleme, a ja ne mogu tako da funkcionišeš - rekla je Anastasija.

- Ona kaže da je gušim - rekao je Bora.

- Imamo problem a on dođe i cmače me - rekla je Anastasija.

- Da li misliš da je Ivan problem? - pitao je MIlan.

- Tako je i počelo. Ona ide i priča sa ljudima - rekao je Bora.

- Ti samo furaš svoju priču. Meni smeta što je u krevet legao bez macije, mislim da ima promene rapsoloženja zbog Milice - rekla je Anastasija.

- Mi te gledamo, a ti prilaziš! - rekao je Ivan.

- Mislim da oni nemaju problem nego da Bora ima pritisak kad ga pitaju za Milicu i sve ga poseća na nju. Ja mislim da je Anastasija zagrejana za njega. Ivan je hteo da malo potpali, a on da je hteo nešto od nje, nije - rekla je MIna.

- Bora nije spreman u glavi, a teži da se zaljubi - rekao je Ivan.

- Ona zrači i ona je presrećna. Jako mi lepo idu zajedno i baš su skladni - rekla je Sara.

- Ja kad sam u vezi ne sme da fali ništa, a ona ode i zaduži se kod Dragane. Što meni ne kaže, mogu ja to sve da podmirim - rekao je Bora.

- Ona je stvarno zaljubljena u njega, ali je on guši - ubacio se Miladin.

- Ona je meni rekla da sma imao drugačije ponašanje da bi bili zajedno - rekao je Viktor.

- Oni se još nisu upoznali. Njoj se niko ne sviđa. Ako nisi navikla na pažnju, Bora je prezterano pažljiv prema devojkama, ali kad poludi budi spremna na najgore psovke - rekla je Zorica.

- Je l' ti prilazi ona? Nemoj da mi se javljao neko od njih! Oni ne znaju ko sam ja! Cela gornja grupa nek mi popuši ku*ac - skočio je Bora.

