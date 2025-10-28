AKTUELNO

Zadruga

Monstruoznostima Dušice Đokić nema kraja: Boginji izrekla najgnusnije uvrede i udarila joj na porodičnu tragediju, žestoka osuda zakucala na njena vrata! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari je urnisali!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić kako bi otkrila zbog čega je Tanji Stijelji Bognji izrekla najmonstruoznije uvrede.

- Boginja šta se desilo, pa te Dušica na onako monstruozan način izvređala? - upitao je Milan.

- Govorila mi je da sam raspalo kopile, da mi je mama k*rva i tako dalje. Ne znam odakle joj te reči - rekla je Boginja.

- Ja uopšte ne opravdavam moje reči i postupke, ali ne opravdavam ni bezobrazluk. Meni je mozak bio preopterećen Filipom jer mi je samo pričala o Filipu - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tu noć sam i ja skočila i napala Dušicu jer mi je pukao film. Ja sam njoj rekla prošli put da Boginja nema ni oca ni majku, a Dušica je rekla: ''Boli me k*rac'', a onda je tu noć rekla: ''Zbog vas ću prestati'' - rekla je Mina.

- Jako je ružno da se ovoj devojci spominju roditelji koje nije ni upoznala, odvratni ste i morbidni, to je strašno - rekla je Maja.

- Ružno je to što je Dušica rekla, ali ova devojka vređa sve po ceo Božiji dan - rekla je Aneli.

- S onim ko mi je vređao porodicu, nikad više ne razgovaram - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

