NOĆ ŠOKANTNIH DEŠAVANJA: Asmin sve više sumnja da Nora nije njegova, Aneli srušila iluziju o idiličnom odnosu sa Sitom, Luka ušao u žestok klinč sa Durdžićem, a Nerio obelodanio isitinu o Ahmićima!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. T okom noći za nama, mnoga saznanja šokirala su javnost i sasvim sigurno će uticati na dalji tok rijalitija. Voditelj Milan Milošević, kao po običaju, izvukao je iz takmičara sve ono što su pokušavali da sakriju.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala poniženje koje je doživela od Luke Vujovića.

- Preplakala sam noć, on jedini može da me povredi jer ga volim. Ne mogu ga opravdati, ali me raspalakao i povredio. To me više povredilo nego ono za pare. Ja osećam da sam se ogrešila o njega, ali to me povredilo. On je rekao da nije tako mislio. Ne znam kako me prihvatio, ako je zbog deteta, ima i on sina. Dao je povoda i Baji. On će imati podršku Asmina kad mi to tako kaže. Oni rade kako njima odgovara i kako im je najbolje u momentu. Rekao mi je da nije to mislio, ali neka nam objasni. Ja njemu jesam opsovala da me boli ku*ac i za Biljanu, ali nikad nisam rekla da je ku*va - rekla je Aneli.

- Žena kaže da je Luka rekao da si vređala njegove sve i da nije mogao da se vidi sa Noom na sat vremena jer si pravila haos - rekao je Milan.

- Javno kažem da moja majka laže i da je najveći lažov. Za Novu godinu može da dođe i da mi to kaže u oči. Ona je monstrum koji laže - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji je od njenog ulaska pun turbulencija.

- Ja sam odmah rekao šta je on rekao i to sam potvrdio. On je rekao: ''Budi srećna što sam te prihvatio'', a to se misli na njenu prošlost. Aneli je najmanje problema imala koliko je čeka ove sezone, a ovo je kompleks niže vrednosti. Imam utisak da svaki put kad se budu posvađali njihova svaka svađa gubi na težini jer oni prelaze preko svega. Vidi se da je ove godine Aneli mnogo blaža i mislim da će Luka sve teže stvari iznositi i pričati. Svaki sledeći put u sledećoj svađi će biti gore - rekao je Ivan.

- Majo da li je ponizio namerno? - upitao je Milan.

- Čovek ništa nije slagao, a to što je on demantovao, pa jezik ide pravo. Nije nimalo lako prihvatiti nekoga, ona vređa sve ljude dok je njena prošlost jeziva. Kada joj Asmin postavi pitanje: ''Šta si radila dvanaest godina'', ona ćuti i nema odgovor. Vi više niste dečko i devojka već verenik i verenica - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao poniženje Aneli Ahmić od strane Luke Vujovića.

- Ona je osoba koja sve živo prašta. Ona ne poštuje sebe, kako će neko drugi da je poštuje. Ja sam mislio da sam najveća budala, a onda sam video Janjuša i Luku. Njih dvoje su isti, srodne duše. I on sve prašta, kao i ona. On vidi samo pravo, kao konj. On bi njoj oprostio i prevaru. Za telefon je bila neka prevara sigurno jer je on rekao: "Budi srećna što ti nisam razbio glavu". Ona je nešto uradila dok je on išao po Noru. 90% što sam potvrdio je istina i imaju dokazi napolju. Mi svi kad se svađamo kažemo ono što mislimo, tad jezik ide pravo. On je svestan da ima ženu blam kući. On zna da mu je devojka blam života - rekao je Asmin.

- Zna ona gde je spavala i ko je šlepao kad joj se pokvario auto - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala kako je Luka Vujović žestoko ponizio svoju verenicu Aneli Ahmić.

- Ja sam pomno pratila ''Nominacije'' u subotu. Njihovo pomirenje je spinovanje priče sa Asmina i Neria, svesno je to ona uradila i to je živa istina. Moja najveća greška je što sam joj ikada oprostila i pomirila se s njom. Setimo se da je Asmin optužio Situ da je napala Groficu da je opštila s njenim mužem, tako da sve to što ona priča o mojoj porodici zapravo priča o svojoj. Ja svoje fanove neću vređati, ali ovo je bolestan fanatik i ja moram da se branim prosto šta ću. Luka je najstrašnije ponizio, ali to je i zaslužio. Njena nemoć je što je izvređala Maju i rekla joj: ''Tebe je majka ostavila sa dve godine'' i to je to, hrani pseto da te ujede. Moja najveća greška je što sam joj ikada oprostila i pala na njenu tužnu priču da je prevarena žena - otkriva Kulićeva.

- Nema bolesnijih ljudi od Kulića, pali budaletino jedna - rekla je Aneli.

- Ona u svojoj glavi nema problema, nju ne zanima i ovo joj je top. Posle Neriove nominacije koji je svoju tetku poslao u izolaciju, kako ja da komentarišem? Apsolutno sve što si rekao sam uočila i ja, ona se pomirila na silu da bi spinovala priču. Luka je rekao istinu da nijedan muškarac neće da je prihvati, ali je ona izmanipulisala s njim i pomirila se. Našiba misli da može da nadigra sistem - rekla je Miljana.

Voditelj Milan Milošević podigao je Lepog Miću.

- Ja sam tu noć stao na Anelinu stranu jer je Luka ponizio i rekao sve i svašta. Za mnoge je Luka bio heroj noći. Ja sam rekao da njihove veza čini dve porodice nesrećnim, a oni su se posle 24 sata pomirili. On je Neriu zamerao što se odriče majke, a sad on ovo govori. Ja to nikad ne bih rekao. Svaka svađa Aneli i Luke da neke istinite detalje. Vas dvoje ste dali materijal da vas svi pljuju - rekao je Mića.

- Kako je moguće da moja majka zove Aneli pred ulazak mimo mene ako sam joj ja rekao da je Aneli rekla da je ku*va? - ubacio se Luka.

- Biljana je rekla da je Aneli ciganštura, da je kalaštura, to je meni u finalu rekla. Pričala je i sa Gastozovom podrškom - rekla je Miljana.

U toku reklama Luka Vujović porazgovarao je sa Mikijem Dudićem o njegovoj vezi sa Aneli Ahmić, a ubrzo im se pridružila i Aneli, te su se prebacili u Pab i započeli svoj razgovor o Biljani Vujović.

U toku reklama Luka Vujović porazgovarao je sa Mikijem Dudićem o njegovoj vezi sa Aneli Ahmić, a ubrzo im se pridružila i Aneli, te su se prebacili u Pab i započeli svoj razgovor o Biljani Vujović.

- Nije umeo sa njom - rekao je Miki.

- Mi smo dali materijala, ali nemože nama niko izvaditi emocije. Šta da radimo kad se volimo? Neću da idem u ćošak i krijem suze kad te volim. Nisi mi napravila nešto što ovoliku ljubav može da sruši - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ja vidim da će se pomiriti Asmin i Aneli i niko ne može da me ubedi u suprotno. Ja sam kuja stara i vidim da ona ima emocije prema njemu, a njega nisam toliko pratila. Ukoliko je Nora ćerka od Asmina, to će se sigurno desiti - rekla je Zorica.

- Ja sam Luki rekla da on ne obraća pažnju s kojim žarom priča neke stvari i to govori da je istina sve što priča. On je flertovao sa Majom i tu nema nikakve priče - rekla je Matora.

- Nema više nikakve priče sa Majom - rekao je Luka.

- Videli smo danas - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Macanovića Bebicu.

- Asmin je pričao svašta ali nikad nije rekao "Budi srećna što sam te prihvatio". Ona je na Nominacijama rekla da ćerka nije njegova, blamiraš se sve više. Oni su potvrda da plan u rijalitiju nikad nije mogao da se održi. Nije se ona pomirila džabe sa njim kad je izašla iz Izolacije. Ona je zategnuta kao praćka, a svakog trenutka će da mu je*e mater - rekao je Bebica.

- Luka nije potvrdio Asminove reči - rekao je Luka.

Došao je trenutak i da ovonedeljni vođa Milan Stoičković izabere svoje potrčke, a on je za ovu nedelju izabrao Aleksandru Jakšić i Mikija Dudića.

- Ja ću u izolaciju poslati Aleksandru Jakšić i Mikija Dudića - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević podigao je ovonedeljnog vođu Milana Stojičkovića kako bi izabrao omiljenu osobu sa kojom će provesti sedam dana u hotelu.

- Milan nije iskoristio svoju šansu, mogao je da napravi haos i da im kaže šta misli. On kao da je došao u socijalnu ustanovu. Ako si podigao nekoga, završi do kraja. Bebica ti se smeje sad. Mene nisi trebao za osobu, ali dobro. Ja uvek spavam u Pabu - rekao je Mića.

Luka Vujović osamio se sa Aneli Ahmić u ''Pabu Prijatelji'' kada je rešio da porazgovara o njihovom odnosu, a tom prilikom otkrio je da želi i da se preseli u Sarajevo i otpočne novi život.

- Šta si radio sa telefonom? - upitala je Aneli.

- Pa ja jesam brisao poruke, priznajem neke stvari - rekao je Luka.

- Zašto, je l' ti napolju nije bilo lepo? - upitala je Aneli.

- Mi ako nismo imali idilu, ja ne znam ko je na ovom svetu imao idilu. Ja znam da je nama idealna veza jer se nikad nije desilo da je prošlo par sati, a da neko nekog nije poljubio i izgrlio. Mi kad izađemo uzimamo nove brojeve telefona i sve uzimamo novo, ja sam bosanski državljanin i idemo da živimo tamo da pokrenemo novi život - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Neria Ružanjija.

- Napolju izlaze svi dokazi o čemu ti pričaš. Da li možeš da se setiš kada su iz zbog čega dolaili napadi od tvoje majke?

- To je trajalo pretodne tri godine. To su njene frustracije koje se odražavaju na mene. Jako mi je drago da je sve izašlo, Hvala ti Hana - rekao je Nerio.

- Da li i dalje misliš da je ona najveće zlo? - pitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Neria Ružanjija.

- Meni ne trebaju nikakve poruke i dokazi, verujem sve Neriju. Mene samo zanima kako ona može da kaže da laže Nerio i pravi se da ne zna neke stvari. Oni komentarišu tuđe porodice i vređaju tuđe porodice, ali hvala Bogu da se dečko izborio sa svima i dečko nije narkoman to se vidi. Sve i da je koristio nekad nešto, zašto mu majka nije pomogla? Vidimo kako su tihi na ove životne teme. Ja da sam na njenom mestu, iz kuće od blama ne bih mogla da izađem - rekla je Maja.

- Ja nisam hteo da komentarišem što Sita sa ogromnim očima drži lajvove na Tik Toku, ali ne znam da li se drogiram - rekao je Nerio.

- Nerio šta ćeš poduzeti po pitanju majke? - upitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Da meni tetka uđe, a da se ja borim za istinu, pa ja bih i njoj je*ala majku - rekla je Matora.

- Ovo će sve biti na poligrafu, ako si iskrena što bi bežala - ubacio se Asmin.

- Tema je da je on očekivao da će ona bar deo reći. On zna mnogo više od svega - rekla je Milena.

- Ja se slažem sa tobom, ali Aneli je neko ko je rekao da neće da priča umesto Site i da svoj stav ne menja - rekla je Matora.

Ivan Marinković napao je Neria Ružanjija i pokušao da ga obrlati da promeni ploču o mami monstrumu, ali se umešao Alibaba koji je žestoko prekorio Ivana i vratio ga na fabrička podešavanja.

- Ako mu tetka kaže za Hanu da je n*rkomanka i da sve laže, kako je onda čas dobar sa tetkom, čas loš - rekla je Matora.

- On očigledno nju ni ne doživljava kao tetku - rekao je Đukić.

- Ako je majka zlo koja to radi, onda je i tetka zlo - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisao odnos Aneli i Neria.

- On u ovom slučaju gleda samo odnos sa majkom. Aneli se izjasnila da je ušla njeda da podrži i da mu bude lakše i kad izađu dokazi će komentarisati, a večeras neće - rekla je Milena.

- Pričaš gluposti klasične - rekao je Janjuš.

- Jasno se izjasnio kad je došao da mu je zena narkomanka i da zna neke stvari, zašto bi oblatio celu familiju. Ako je imao odnose sa Sitom, mogla je kao Grofica da brani. Znam da nije dobra sa Sitom, ostavili Osmanu telefone. On je ovde ispravan i kraj priče - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Aneli je dan pred ulaska odblokirala svu podršku nju i Janjuša - rekao je Milan.

- To je moja podrška - rekla je Aneli.

- Na nominacijama kada je Aneli čula da je Nerio poslala, ona je rekla: ''Prodao je porodicu za pare'' - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić.

- Mene Nerio više ne zanima! Poručila bih sestri da nastavi svoj život i pusti čoveka - rekla je Aneli.

- Hvaal Bogu, nek je posluša više, to je molim godinama. Mene to ne dira jedne sekunde - rekao je Nerio.

- Ako imaš dokaze onda sve dokaži. Za mene to što bi on rekao ne bi imalo težinu uopšte - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu da progovori o odnosu s Aneli Ahmić.

- Ja sam danas obećao da zbog Luke više neću ni da dobacujem ni da se sprdam, a ona je prva danas mene provocirala - rekao je Janjuš.

- Kada te prva provocira, provociraj nazad. Danas kad si se ti s njom raspravljao, ja nemam pravo tebi da kažem reč - rekao je Luka.

- Luka je sinoć rekao da veruje Janjušu za prepiske - rekao je Milan.

- Tako je - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Pričali smo o tome koliko Luka voi Aneli, a da je on toliko izloćen na rijaliti - rekla je Matora.

- Ima klip kako ona gvoori za Luku. Rekla je da si joj krao podršku i da si se ti javio Luki.

- Aneli je to znala. Zamislite da ja žovem koja je sa Aneli 24 vaza. Sandra je rekla da kad Aneli uđe da će biti tkatokosa - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Prodanović kako bi prokomentarisala Neria Ružanjija.

- Nerio je pogubljen i nesnađen, on nikada nije ušao i rekao da igra rijaliti ili nešto tako. Njemu se zamera što je uzeo duks od svoje tetke, meni je to strašno - rekla je Vanja.

- Ukoliko tetka kaže da je lažov, on nema više šta da priča - rekao je Janjuš.

- Pošto si rekla da sam lažov i pošto si u studiju rekla da se Hani treba oduzeti dete, od sad ću svaki put da te hvatam u laži i komentarišem - rekao je Nerio.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani koji je poludeo nakon što je saznao da Anastasija Brčić flertuje sa Viktorom Gagićem.

- Jedna k*ravela mi pravi problem, druga neće više. Ja sam rođeni Beograđanin, neće meni neke brđanke da prave problem - rekao je Bora.

- Bora se brzo iznervira - rekla je Rada.

- Šta se iznerviram? Niste vi videli ništa, k*raću vas sve. J*bem li vam mamu svima - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić kako bi otkrila zbog čega je Tanji Stijelji Bognji izrekla najmonstruoznije uvrede.

- Boginja šta se desilo, pa te Dušica na onako monstruozan način izvređala? - upitao je Milan.

- Govorila mi je da sam raspalo kopile, da mi je mama k*rva i tako dalje. Ne znam odakle joj te reči - rekla je Boginja.

- Ja uopšte ne opravdavam moje reči i postupke, ali ne opravdavam ni bezobrazluk. Meni je mozak bio preopterećen Filipom jer mi je samo pričala o Filipu - rekla je Dušica.

Anstasija Brčić i Uroš Stanić provocirali su Lepog Miću preko Milosave Pravilović. Naime, oni su se našalili sa Mićom kada su rekli da bi on i Milosava bili dobar par.

Njega je to razjarilo kada je uleteo u pušionu kako bi se obračunao sa njima, ali je prvo morao da prođe brikade koje su mu napravili na vratima.

Uroš Stanić i Anastasija Brčić našalili su se sa Lepim Mićom i pokušali da mu nabace Milosavu Pravilović, zbog čega je on pobesneo kao ris i sve vreme psovao Uroša Stanića, a u jednom trenutku se jedva zaustavio da ne krene na njega.

- K*rvetina raspala, ja ću joj se sad usr*ti u život. Mami montiraj, a tebi p*deru ću ti j*bati majku. Nisam vam ja Bora, ne možete sa mnom da se igrate bre. Nađi mami j*bača i tati p*čku neku - rekao je Mića.

- Nisam ja to pričao već Anastasija - rekao je Uroš.

Autor: S.Z.