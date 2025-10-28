AKTUELNO

Domaći

FOLK ZVEZDA ULAZI U ELITU: Takmičarima će popadati vilice kad ga ugledaju na imanju! On će biti zadužen za dobar provod!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, pixabay.com ||

Ova noć obećava!

Kao i svakog utorka nakon Amidži šoua, Veliki šef priprema pravo iznenađenje za takmičare Elite.

Naime, kao što je i poznato takmičari s nestrpljenjem čekaju novu žurku u Eliti, a kada na vratima ugledali mladu muzičku zvezdu, Peđu Vujića, koji je poznat po pravljenju dobre atmosfere, njihova euforija postaće još veća.

Foto: Pink.rs, pixabay.com

Peđa je širem auditorijumu poznat po učešću u ''Pinkovim zvezdama'', gde je osvojio srca publike, ali i tadašnjeg žirija, a pored toga, on redovno nastupa i puni klubove širom naše zemlje.

Pored njega, za dobar prodovod biće zaduženi Dj Neba, ali i Aspirin bend.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

FOLK ZVEZDA ULAZI U ELITU: Takmičarima će popadati vilice kad je ugledaju na imanju! Ona će otvoriti prvu žurku ove sezone

Domaći

FOLK ZVEZDA VEČERAS ULAZI U ELITU: Takmičarima će popadati vilice kad je ugledaju na imanju, ali ne stiže sama!

Domaći

EKSKLUZIVNO! Neriova verenica Hana spremna da večeras obelodani sve na TV Pink u emisiji Pitanja novinara kod Darka Tanasijevića! Nakon noći ISTINE vi

Domaći

Krčka se haos: Večeras u Elitu ulazi on, takmičarima će popadati vilice kada ga budu ugledali!

Domaći

ŠIMANOVCI SIJAJU POPUT LAS VEGASA! Članice stručnog žirija Elitovizije ODUZELE DAH SVIMA! Zbog njhovog strašnog suda će učesnicima klecati kolena! (VI

Domaći

Ovo je nova učesnica Elite 9: Takmičarima će popadati vilice kad je ugledaju na vratima Bele kuće!