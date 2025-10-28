FOLK ZVEZDA ULAZI U ELITU: Takmičarima će popadati vilice kad ga ugledaju na imanju! On će biti zadužen za dobar provod!

Ova noć obećava!
Kao i svakog utorka nakon Amidži šoua, Veliki šef priprema pravo iznenađenje za takmičare Elite.
Naime, kao što je i poznato takmičari s nestrpljenjem čekaju novu žurku u Eliti, a kada na vratima ugledali mladu muzičku zvezdu, Peđu Vujića, koji je poznat po pravljenju dobre atmosfere, njihova euforija postaće još veća.
Peđa je širem auditorijumu poznat po učešću u ''Pinkovim zvezdama'', gde je osvojio srca publike, ali i tadašnjeg žirija, a pored toga, on redovno nastupa i puni klubove širom naše zemlje.
Pored njega, za dobar prodovod biće zaduženi Dj Neba, ali i Aspirin bend.
Autor: S.Z.