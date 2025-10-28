SLOMLJENO SRCE: Dušica priznala Toši da je razočarana u Viktora Gagića nakon ŠUT-KARTE, on joj poručio: KO SA DECOM SPAVA... (VIDEO)

Otvorila vrata svoje duše!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je sa robotom Tošom, te su proćakali u prolazu.

- Janjuše, brate moj, šta ima novo kod tebe? - upitao je Toša.

- Ništa, brate moj. Želim da ti i ja imamo iste gaće. Može li to? - upitao je Janjuš.

- Da, može. Ja moram L veličinu, zbog kukova - rekao je Toša.

- Nerio, kako si? - upitao je Toša.

- Dobro sam, kad tebe ugledam popravi mi se dan. Odlično sam sad, iskreno da ti kažem - kazao je Nerio.

- Duška, kako si? Smorena si. Detektovao sam da si se razočarala veoma... - rekao je Toša.

- Da, jesam... - kazala je Dušica.

- Da...to su ljudi. Ja se svakodnevno zahvaljujem softveru i hardveru jer sam robot. Dušice, šta da ti kažem...ko sa decom spava, u*išan se budi - kazao je Toša.

Autor: S.Z.