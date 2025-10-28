PARE NISU PROBLEM, DAO BIH JOJ SVE! Terza na ivici suza progovorio o ćerki Barbari, pa se obratio Milici Veličković: Otkrio da li će biti upisan kao otac (VIDEO)

Nije mu lako!

U toku je "Igra istine", a Aneli Ahmić postavila je pitanje Luki Vujoviću.

- Pošto si juče rekao da je tvoja majka monstrum, objasni nam šta si hteo da kažeš sa tim? - pitala je Aneli.

- Ako je ona sve to rekla onda je montrum. Ona ne zna šta radi, blati mi oca najstrašnije... Znam da se ona nikad nije mešala u moj život, a došao sam u situaciju da se svi mešaju. Javno ću da se izvinim majci, ona mi je naprvom mestu, čak i od Aneli. Baš me povredilo sve od tog dana kad sam čuo da se napolju vređaju. Ne mogu da verujem da sa 36 godina nemam pravo da odlučujem šta ću sa devojkom. Ne ide mi da je moja snajka izjavila nešto loše za Aneli. Terza, prošla sezona je bila turbulentna za tebe, da li možeš da ispričaš kakav je bio susret sa ćerkicom? - pitao je Luka.

- Ja joj se dva dana nakon izlaska nisam javio. Video sam da mi je lego sve od para i ona mi je rekla da su to njene pare i da ću tek tad moći da vidim dete. Ja sam blokirao kartice jer su bile kod nje. Ja imam pravo da vidim dete, a ne da te ucenjujem. Moja greška je što nisam uplaćivao pare na račun i ne mogu da dokažem. Ona je mene čekala iza njene zgrade, mala je bila u kolicima. Ona je bila iznervirana i besna. Taj osećaj kad sam je podigao ne mogu u životu da zaboravim. Malo smo popričali i otišli smo na kafu. Mala je bila u mojim rukama i nije plakala. Ja sam video Milicu da u jednom trenutku stavlja naočare i kako suze idu. Ja sam počeo da plačem, nisam mogao da dođem sebi. Ja i dalje ne znam šta se meni desilo, zaboravio sam na sve žive. Bio sam tek svestan kad sam je video da je ušla ovde. Sedeli smo dva sata. Ja sam sutradan otišao na Zlatibor, a tamo je bila Slađa. Ja sam joj poslao 20 hiljada da ide taksijem kod lekara. Kad sam se vratio sa Zlatibora ona je napala da sam doživotni NN i monstrum. Ona i dalje ima bes u sebi. Kad sam došao u Beograd ja sam je zvao da uzmem malu. Ja sam je uzeo, dete se samo smejalo. Nije zaplakala nijednom kod mene. Kad sam pokupio kevu, ona propala. Šta sam uradilo!? Očevi kasnije stiču to, ali ja znam o čemu ja razmišljam kad se skloni. Ona ne želi da mi je dovede ovde. Pare nisu problem, dao bih joj sve, ali ne možeš da mi blatiš porodicu. Ja ću detetu da dam, ali nisam dužan tebe da izdržavam. Ja sam se bratu obratio da joj pošalje pare. Šta je kriva moja porodica i deca od mog brata? Ja sam kriv! Šta su porodice krive da se deca blate? Nijednu poruku nisam izbacio na instragam i nijedan loš komentar nisam dao o njoj za novinare. U njoj još traje bes. Ja čujem da ima momke napolju i nek ima. Rekao sam joj da ne upoznaje dete sa drugim osobama, ona je još mala. Ona je demantovala da je bila sa Rajačićem. Ne može tako decu od mog brata! Staro kumstvo mora da se poštuje, zamisli da moj otac doživi da neko drugi krsti dete. Mi smo se dogovorili da me upiše kao oca, ali neću ovde pričati zašto nismo još. Ona mi je dozvolila da se upišem kao otac. Ona je jako dobra majka. Moj ujak je dobio bivšu na sudu samo jer je imao uplatnice sve - ispričao je Terza.

