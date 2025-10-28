AKTUELNO

Večeras se sprema haos: Ivan zapenio jer je drugi izbor, Sandra izjavila simpatije prema Bori (VIDEO)

U toku je "Igra istine", a Milena Kačavenda postavila je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka šta bi pre opravdao biti ku*va ili biti mula ili reskirati 15 godina života? - pitala je Milena.

- Aneli je neko za koga je rekla da ne sme u Dubrovnik, a bila je. Aneli bi sa svim dokumentima bila uhapšena da je tako u Turskoj - rekao je Luka.

- To je završena, osuđena je - rekao je Asmin.

- S obzirom da sam viđao majke sa šestoro dece... Meni je bolje i to nego da bez emocija leže sa nekim u krevet. Jovane, koji je tvoj najtužniji i najbolniji dan? - pitao je Luka.

- Kad nije pao koš za šest miliona - rekao je Jovan.

- Ja bih preko noći bio polumilioner, ali su omašili penal. Dobio sam povraćaj od 2500 evra koji sam preko noći potrošio iz besa. Boro da li nameravaš da s epomiriš sa Anastasijom? - pitao je Miki.

- Ne, ja idem večeras kao slobodan momak u grad. Imam druge ambicije. Ona nije dorasla Santaninim standardima. Aneli, šta misliš koliko si imala procenata u nedeelju? - pitao je Bora.

- 95. Koga planiraš večeras da napadaš? - pitala je Aneli.

- Ja idem kao slobodan momak. Ivane, da li si ljubomoran štos e dopadam Sandri? - pitao ej Bora.

- Nisam, ali ni ja ne verujem u to. Ovo je njen inat jer sa mnom nije uspela - rekao je Ivan.

