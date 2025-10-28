AKTUELNO

SITA, NA ŠTA SI SPALA... Hana razotkrila još jednu prevaru SVEKRVE IZ PAKLA: Ahmićeva kreirala kompromitujući video putem veštačke inteligencije, a Neriova verenica joj ZAPUŠILA USTA (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Privatna arhiva

Hana je svakodnevno na meti Sitinih laži i spinovanja priča, a sada se još jednom oglasila i zapušila usta svekrvi iz pakla!

Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjija, sina Site Ahmić jedna je od glavnih tema od njegovog ulaska u "Elitu 9".

Sita svakodnevno pokušava sa sabotira njihov odnos, te da Hanu što više kompromituje u očima naroda. Tako je Sita kreirala AI video u kom se vide Hanini zubi u lošem stanju, aludirajući na propast zbog korišćenja nedotvoljenih supstanci.

Hana se oglaila na svom Instagram nalogu i stavila do znanja svima da Sita laže.

Foto: Instagram.com

- Ovaj video je AI, Sita na šta si spala da ovo radiš. Videli ste moje zube i sve, tako da evo kakvim se ona stvarima koristi. Ovako izgledaju zubi kod narkomana, a moje ste videli -napisala je Hana na jednoj od objava, a onda je usledio još jedan demant.

Foto: Instagram.com

- Još jednom sam dokazala da Sita sve laže. Kad su ljudi videli mene i moje zube da nisu onakvi kakvi ona kaže da jesu i da nisam onakva ona kaže. Radi AI videe ideli okolo, pa da li je ovo normalno više? -obraćala se Hana pratiocima i razotkrivala Sitine laži.

Hana je podelil i fotografije iz detinjstva na kojima ima iste zube kao i sada kako bi dokazala da isti nisu propali zbog nedzvoljenih supstanci.

Foto: Instagram.com

- Evo sa 10, 11 godina, jesam li tada bila narkomanka? -napisala je Hana.

Foto: Instagram.com

Autor: M. V.

