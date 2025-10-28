GASTOZ I ANĐELA IMAJU RAZLOG ZA SLAVLJE! Đuričićeva ga snima dok ispija rakiju, a ovo je razlog (FOTO)

Gastoz i Anđela slave, ovo je razlog!

Anđela Đuričić se oglasila na svom Instagram nalogu i otkrila da se u društvu Nenada Marinkovića Gastoza nalazi u jednom prestoničkom lokalu.

Naime, Anđela je snimala svog dečka kako nazdravlja sa njom, te je jasno stavila do znanja fanoivima da imaju razlog za slavlje.

Mnogi predpostavljaju da njih dvoje upravo sa prijateljima slave zbog nove pesme i Gastozovog povratka na muzičku scenu.

Naime, Gastoz je danas objavio duetsku pesmu sa pevačicom Vanjom Mijatović, a u spotu se pojavljuje i Anđela.

Autor: M. V.