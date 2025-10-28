E, MOJA PLASTIK FANTASTIK... Hana rastavila Situ na proste činioce! Brutalno joj odgovorila zbog lažnog snimka koji kruži mrežama, pa pomenula i Neria (FOTO)

Hana zapušila usta Siti!

Hana Duvnjak je još jednom Siti Ahmić pokazala zube i uzvratila udarac zbog lažnog videa kreiranog pomoću veštačke inteligencije.

Hana joj je sasula gorku istinu u lice, ali se i zahvalila svima zbog podrške koju je dobila od ljudi nakon Sitinih neistina.

- Jeli vidite ljudi sada da žena mora montirati stvari i zlostavljati nekoga i onda će reći demant, slati ljude da mi pišu sve i svašta objavljivati na Fejsbuk bakicama koje ne znaju što je AI. E, moja plastik fantastik, toliko si jadna, Bog će ti sve vratiti ljuta si jer je toliko ljudi prešlo na našu stranu, pa sada misliš da ćeš nešto postici lažnim videima koje šalješ u grupe da se objavljuju da mene ljudi zlostavljaju, e pa draga moja ne znaš šta si sada sebi uradila -paisala je Hana i dodala:

- Sada će Hana da priča sve, pa ti daraga moja pričaj na Tiktoku i svuda gde želiš, svim onim bivšim podrškama što su došli na moju stranu. Drago mi je što gubiš sve, od čega ćeš sada živeti kad te niko ne podržava. Pobeda je Neriova, hvala svima.

Autor: M. V.