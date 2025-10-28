AKTUELNO

Domaći

NJENA MAJKA MI JE PSIHIJATAR! Korda i Ana otkrili detalje pomirenja nakon PREVARE VEKA: Evo kako mu je Rada prešla preko svih uvreda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su Anu Nikolić i Stefana Kordu.

Ana je ovom prilikom progovorila o pomirenju sa Stefanom Kordom, koji je načinio veliku prevaru tokom sahrane njenog oca Radeta, kada se dopisivao sa drugom devojkom. Nakon toga njihov odnos su pratili sve veći skandali, a sada su otkrili kako su prevazišli sve i pružili priliku svojoj ljubavi.

Foto: RED TV Printscreen

- Sve je istina. Bila sam u Prokuplju u policiji i nije smeo 100 metara blizu da mi priđe. U tih mesec dana smo pisali. On je čekao da istekne zabrana prilaska, ali je plakao i govorio da ne može bez mene i da me voli - rekla je Ana.

Foto: RED TV Printscreen

- Rekao sam da mi je krivo zbog tih postupaka u Eliti i reči koje sam joj izgovorio. Razgovarali smo i pričali i došao je dan da se pomirimo. Ona mi je rekla da uzmem auto i da ako sutra ne dođem da od nas nema ništa. Ja sam uzeo auto iz agencije i otišao. Pitao sam je da li je rekla majci, nije mi bilo svejedno. Ona mi je rekla da se ništa ne brinem i da dođem - rekao je Korda,

Foto: RED TV Printscreen

- Slagala sam, nisam joj rekla. Ja sam nju vodila u bolnicu i rekla sam da čekamo neki moj taksi. Stefan je stigao i to je što je. Ljubav je to i to je nešto veće. Nije on čovek koji je bio u Eliti. Promenio je broj i sad je skroz drugačiji. Dobar je za sad - rekla je Ana.

- Dobar sam jer imam vrhunskog psihijatra. Njena majka mi je psihijatar, prepiše mi terapiju. Kad joj je loše noću ja ustanem i zapalim cigaru sa njom, pa svako legne u svoj krevet.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Izgleda mu kao majka: Bivši takmičari Elite demolirali Enu Čolić, udarili na njen moral, pa otkrili ko pati čija je ona tiha patnja! (VIDEO)

Domaći

OKRENUO LEĐA PEJI!? Posle svih uvreda upućenih Zlati, Hasan stao na Eninu stranu, evo šta je rekao o Peji! (VIDEO)

Domaći

Decu doživljavam prvi put kao nešto svoje: Kristijan Golubović priznao bolnu istinu o prošlosti i savetima koje je dobio od supruge! (VIDEO)

Domaći

OD SVETICE DO GUTA*ICE JE MALA NIT: Bivši učesnik rijalitija ŽESTOKO o ljubavnom trouglu, za Karića imao oštre reči: Želi da bude mangup! (VIDEO)

Domaći

Bitnije je ko će da odnese pobedu: Bivši učesnici imali žustre reči na račun Anđele i Gastoza, pa dali svoj sud o oglašavanju Pavla Jovanovića: Prorad

Domaći

Muljator koji samo traži lovu, ostao je dužan i frizeru: Isplivale šokantne informacije na račun Munjeza, evo od koga je sve tražio novac! (VIDEO)