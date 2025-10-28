Stizale su mi poruke izjavljivanja saučešća! Ana na ivici suza progovorila o Radinoj borbi sa OPAKOM BOLEŠĆU: Sve živo je bilo, nije baš najbolje! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su Anu Nikolić i Stefana Kordu.

Ana je ovom prilikom progovorila o svojoj mami, Radi Vasić koja se već duže vreme bori sa opakom bolešću. Takođe, zajedno sa svojim partnerom, Stefanom Kordom je otkrila kako je njena sestra Ivana reagovala na njihovo pormirenje, ali i njegova porodica.

- Neka stranica je okačila maminu sliku da je izgubila borbu sa karcinomom, što sam ja demantovala. Stizale su mi poruke za izjavljivanje saučešća. Rodbina mi je pisala, zvali su svi. Ja sam bila u šoku, nije mi bilo dobro. Mama mi je živa, ali nije baš najbolje. Sve živo je boli, ali se trudimo da sve bude pozitivno. Mi ne tražimo finansijsku pomoć, to nam nije problem, tražimo samo nekog stručnog lekara. Mama ne želi da napusti Srbiju. Boji se da joj se nešto ne desi i da nam bude trošak, ona to ne želi - rekla je Ana.

- Ja sam 24 sata uz Radu, idem i po bolnicama. Trudimo se i Ana i ja da joj olakšamo i da brzo prođe sve - rekao je Korda.

- Ivana mi je u Nemačkoj i ona je super. Ona je rekla da je preduzimala sve što sam ja rekla. Mi živimo kod mene kući, uz majku smo - rekla je Ana.

- Korda kakva je situacija sa tvojom majkom? - pitao je Joca.

- Ja i moja majka funkcionišemo baš dobro, pomaže mi finansijski. Nemam ništa loše da kažem što se tiče moje majke. Kad god mi šta treba rešavaju sve u dan. Moja majka i Rada ne pričaju. Rada čeka da joj se moja majka prva javi. Moj otac se javio Radi na medindžer i dopisivali su se - rekao je Korda.

- Ja i dalje nisam u kontaktu. Previše sam se nekako ponizila. Ako sam njemu prešla, pa kako i njegovoj mami da se javim prva - rekla je Ana.

Autor: A.Anđić