AKTUELNO

Domaći

MORAM DA JE PREVARIM... Gastoz progovorio o odnosu sa Anđelom, pa priznao: GLUMIMO PIJANE MILIJARDERE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gastoz otkrio nove detalje o odnosu sa Đuričićevom

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

Foto: TV Pink Printscreen

Gastoz je otkrio nove detalje o vezi sa Anđelom Đuričić, pa priznao sve o vožnji gradom helikopterom koju su nedavno snimili i okačili na društvene mreže.

- Išli smo na helikopter, moja draga devojka me iznenadila. Bio sam veran, ja moram da je prevarim što pre. Iznenadila me je za godišnjicu, rentirala je helikopter da nas vozi po gradu -rekao je Gastoz

Foto: Instagram.com

Anđela se inače pojavljuje u novom spotu za duetsku pesmu Gastoza i Vanje Mijatović, a Gastoz je sada otkrio da je tada proslavio godišnjicu

- Na sminju spota smo radili jedan kadar zajedno, ona je bila iznenađenje u spotu. ja sam zamolio ekipu da prekine snimanje i u 23:59 svi da aplaudiraju i da čestitaju godišnjicu -otkrio je Nenad.

- Iznenadio sam je sa jahtom, a ona me ovako iznenadila s helikopterom, glumimo pijane milijardere -dodao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. V.

#Anđela Đuričić

#Nenad Marinković Gastoz

#Ognjen Amidžić

#amig show

POVEZANE VESTI

Domaći

GASTOZ KUPIO KONJA! Pobednik Elite 8 otkrio sve o saradnji sa pevačicom i odnosu sa Anđelom Đuričić: IZRŽALI SMO GODINU DANA, IMALI SMO OKRŠAJČIĆ...

Domaći

GOVORILA MI JE DA ĆU UMRETI OD ALKOHOLA: Rale progovorio o odnosu sa Marinom Tucaković, nije bio na njenoj sahrani, a zakleo joj se na grobu

Domaći

Mile Kitić progovorio o saradnji sa Sandrom Afrikom, pa otkrio šta misli o ćerkinim pesmama: NE DOPADA MI SE NIJEDNA! Priznao da je ZBOG OVOGA hteo da

Domaći

Emocije su postale lava: Gastoz nikad iskrenije progovorio o raskidu sa Anđelom, priznao da više ne želi da je povređuje, a ovo ga je totalno slomilo!

Domaći

ŽENI SE GASTOZ?! Pobednik 'Elite 8' progovorio o zajedničkom životu sa Anđelom, pa priznao da spremaju venčanje!

Domaći

SAŠI JE PISALA PORUKE, A SUZANI SE NIJE JAVLJALA: Pevač progovorio o Breninom odnosu sa Popovićem: SUZANA MI JE REKLA...