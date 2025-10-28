MORAM DA JE PREVARIM... Gastoz progovorio o odnosu sa Anđelom, pa priznao: GLUMIMO PIJANE MILIJARDERE! (VIDEO)

Gastoz otkrio nove detalje o odnosu sa Đuričićevom

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

Gastoz je otkrio nove detalje o vezi sa Anđelom Đuričić, pa priznao sve o vožnji gradom helikopterom koju su nedavno snimili i okačili na društvene mreže.

- Išli smo na helikopter, moja draga devojka me iznenadila. Bio sam veran, ja moram da je prevarim što pre. Iznenadila me je za godišnjicu, rentirala je helikopter da nas vozi po gradu -rekao je Gastoz

Anđela se inače pojavljuje u novom spotu za duetsku pesmu Gastoza i Vanje Mijatović, a Gastoz je sada otkrio da je tada proslavio godišnjicu

- Na sminju spota smo radili jedan kadar zajedno, ona je bila iznenađenje u spotu. ja sam zamolio ekipu da prekine snimanje i u 23:59 svi da aplaudiraju i da čestitaju godišnjicu -otkrio je Nenad.

- Iznenadio sam je sa jahtom, a ona me ovako iznenadila s helikopterom, glumimo pijane milijardere -dodao je Gastoz.

Autor: M. V.