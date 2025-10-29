PRSLA PO ŠAVOVIMA... Gastoz komentarisao učesnike Elite, nikog nije poštedeo, a ona ga je najviše RAZOČARALA! (VIDEO)

Gastoz brutalno o bivšim cimerima

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

Ognjen je navodio po jednu ličnost iz "Elite", a Gastoz je svakog od njih trebao da prokomentariše u par reči.

- Glupa ko koć -kazao je za Aneli.

- Neverovatno glup čovek -rekao je za Boru Santanu.

- Jedan idiot od čoveka -rekao je za Ivana Marinkovića.

- Zanimljiv, skroman brđanski čovek -rekao je za Janjuša.

- Razočaranje, žena koja mislim da je malo prsla po šavovima -rekao je za Kačavendu.

- Miljana Kulić je osoba koja je 56 osoba. Ona je sve, u njoj možeš da imaš advokata, policajca i nekog brižnog -rekao je Gastoz.

- On je napaćen i izgubljen, fali mu ljubavi i razumevanja. Kad dobije ono što treba, onse osili -rekao je o Urošu Staniću.

- Brat, car, kralj -kazao je za Zoricu Marković

Gastoz se osvrnuo na dalje planove u odnosu s Anđelom i otkrio da imaju ideju za jednan projekat

- Napravili smo mini pojekat, ubacili smo tenziju i gurmanluk i nas dvoje. To je dobra ideja koja bi mogla da se ponudi kao ideja. Mi smo uigrani tandem, tamo smo bili deset mesec, to bi uspešno vodili i voleo bih da se to ekranizuje. Hvala svima na poklonima, vi niste normalni -rekao je Gastoz.

Autor: M. V.