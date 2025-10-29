VADILI BI SE KUTNJACI, TURPIJAO BIH JA TO JAKO... Gastoz otkrio šta bi uradio Anđeli ako ga prevari, pa priznao da li je vidi kao majku svoje dece

Bez dlake na jeziku!

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

U okviru rubrike ''Instagram pitanja'' gosti su odgovarali na pitanja gledalaca. Na red je došao i Nenad Marinković Gastoz.

Ko ti je favorit u novoj sezoni Elite?

- Filip Đukić jer ga volim i jer je moj brat.

Da li bi Anđeli prešao preko prevare?

- Prešao bih joj sigurno, ali to bi se kutnjaci vadili, turpijao bih ja to jako...

Da li vidiš Anđelu kao majku svoje dece?

- Ona će biti jako dobra majka, a da li će biti mog deteta, to ne znam. Imali smo konverzaciju pre nekoliko dana i ona to vrlo dobro zna. Znam i to sam rekao i pre da će ona biti jako dobra i izuzetna majka, mog ili ne, ne znam, ali svog da sigurno.

Kako je Anđela proslavila rođendan?

- Doživela je katabazu, nismo proslavili baš taj dan, ali smo ga proslavljali kad se situacija među nama smirila. Ona kad oseti presiju ona pravi tenziju, dok sam ja flegma. Ona mi tako probudi gnev i odemo u dizaster totalni.

Zašto lajkuješ slike drugih devojaka, a njenih ne?

- Milica je moja velika prijhateljica. Ja sam doživeo situaciju da mi kaže da obrišem komentar, ona je model sa slike, kaže da će izgubiti angažman zbog maloumnika. Ne smem da stavim komentar mojoj drugarici. Ti imbecili će otići, ali ja moram da čuvam i tuđu privatnost sada.

Zašto si prekinuo karijeru jutjubera i da li planiraš da se vratiš?

- Kakva je danas scena, meni se gadi. Ja znam moje pulene koji su sada popularni, nisam ponosan toliko na današnju scenu.

Autor: Pink.rs