Moram da ti kažem nešto, grize me savest: Mina ogolila Asminu dušu, pa priznala: Ne bih volela da se moje prijateljstvo s tobom POKVARI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Mina Vrbaški sela je sa Asminom Durdžićem u Odabranima, te mu je tom prilikom ogolila dušu do koske.

- Bog pošalje nekada nove ljude u život da bi video sve. Znaš koga imaš na kraju?! Mamu i brata, oni te nikada neće izdati - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram tebi nešto da kažem, grize me savest. Ja sam neke stvari drugačije shvatila - rekla je Mina.

- Šta si me, prodala, izdala - rekao je Asmin.

- Samo sam rekla svoje mišljenje. Ne bih volela da se moje prijateljstvo sa tobom pokvari. Oni misle da sam ja zaljubljena, ja nisam, mene neki ljudi ovde ne poznaju - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta?! Da sam ja u tebe zaljubljen - pitao je Asmin.

- Kačavenda 1 i Kačavenda 2, ja nisam pomislila na ono što si pomislio. Ja sam pomislila da sam Kačavenda 2, mene to tišti ceo dan danas - rekla je Mina.

- Ajde opusti se, cenim što si bila iskrena - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je mnogo lakše, rekla sam ti. I ja sam rekla da ako ikada dođe do toga da se ja zaljubim u tebe, devet meseci je dug period, tako sam rekla, ja ću prva ustati za stolom - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

