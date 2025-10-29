AKTUELNO

Zadruga

Namerno sela baš ovde?! Aneli se smestila na mesto gde ima OTVOREN POGLED na Anđela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Šok!

Aneli Ahmić stigla je nešto kasnije na žurku sa svojim verenikom Lukom Vujovićem, te su tako u prvi mah igrali rulet.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon nekoliko trenutka, oni su se smestili kako bi uživali u atmosferi koju su pred usijanje doveli pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend. Tom prilikom, moglo se primetiti da je Aneli, može se pretpostaviti, slučajno seli za rulet sto i to kako bi imala otvoreni pogled ka Anđelu Rankoviću.

Da li je ovo namerno ili je pak, slučajnost, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

