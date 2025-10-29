Namerno sela baš ovde?! Aneli se smestila na mesto gde ima OTVOREN POGLED na Anđela (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić stigla je nešto kasnije na žurku sa svojim verenikom Lukom Vujovićem, te su tako u prvi mah igrali rulet.
Nakon nekoliko trenutka, oni su se smestili kako bi uživali u atmosferi koju su pred usijanje doveli pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend. Tom prilikom, moglo se primetiti da je Aneli, može se pretpostaviti, slučajno seli za rulet sto i to kako bi imala otvoreni pogled ka Anđelu Rankoviću.
Da li je ovo namerno ili je pak, slučajnost, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!
Autor: Nikola Žugić