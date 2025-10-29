Palo pomirenje! Kačavenda i Miki sklopili primirje, on progovorio o Mirku, Goci i Šijanu: Kada se to desilo, bili su kod nas, on je bio mali! (VIDEO)

Šok!
Miki Dudić stajao je ispred kazina sa Milenom Kačavendom, te su tom prilikom nakon svih sukoba popričali.
- Ulaziš ratoborno i to, razumem žene koje su borci, moja keva se ceo život borila - rekao je Miki.
- Ja znam Gocu dok je bila sa Zoranom pokojnim, znam Zlatu, bili smo na slavama, to je bilo mnogo davno - rekla je Kačavenda.
- Mali Mirko je bio uz mene i Goca je bila kod nas kada se to desilo, on je bio mali i meni Goca kaže: "Budi s njim, molim te", ja sam bio klinac, on je imao pet-šest godina. Ja ga stavim na krkače, išli smo na bilijar - rekao je Miki.
- Da li ti možeš da veruješ ko mi je bivši muž?! E onda zamisli ja koja dođem ovde gde mi govore da sam matora ku*va raspala, a ja sam sve samo ne obična žena, ni šljam ni ološ - rekla je Kačavenda.
- Moja keva je neko ko je ceo život je*ala mamu, a dala je srce i dušu i obe ruke. Ja nisam navikao na ženu, ja se povučem, neka, a ako je muško, ja idem do kraja, boli me ku*ac - rekao je Miki.
Autor: Nikola Žugić