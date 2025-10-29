AKTUELNO

Domaći

Palo pomirenje! Kačavenda i Miki sklopili primirje, on progovorio o Mirku, Goci i Šijanu: Kada se to desilo, bili su kod nas, on je bio mali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Legende devedesetih, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Miki Dudić stajao je ispred kazina sa Milenom Kačavendom, te su tom prilikom nakon svih sukoba popričali.

- Ulaziš ratoborno i to, razumem žene koje su borci, moja keva se ceo život borila - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam Gocu dok je bila sa Zoranom pokojnim, znam Zlatu, bili smo na slavama, to je bilo mnogo davno - rekla je Kačavenda.

- Mali Mirko je bio uz mene i Goca je bila kod nas kada se to desilo, on je bio mali i meni Goca kaže: "Budi s njim, molim te", ja sam bio klinac, on je imao pet-šest godina. Ja ga stavim na krkače, išli smo na bilijar - rekao je Miki.

- Da li ti možeš da veruješ ko mi je bivši muž?! E onda zamisli ja koja dođem ovde gde mi govore da sam matora ku*va raspala, a ja sam sve samo ne obična žena, ni šljam ni ološ - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja keva je neko ko je ceo život je*ala mamu, a dala je srce i dušu i obe ruke. Ja nisam navikao na ženu, ja se povučem, neka, a ako je muško, ja idem do kraja, boli me ku*ac - rekao je Miki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

