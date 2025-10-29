AKTUELNO

Domaći

Kakav šok: Pao poljubac Đukića i Maje, ovakvom preokretu se niko nije nadao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpuno neočekivano!

Filip Đukić i Maja Marinković ceo dan su nerazdvojni obzirom da su smišljali koreografiju za ssvoj performans uz pesmu Dragomira Despića Desingerice, ali niko se zasigurno nije nadao da će se toliko zbližiti da dođe do poljupca.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Maja i Đukić su zajedno igrali kada je ona želela nešto da mu kaže, a Đukić je okrenuo glavu i poljubio Marinkovićevu na blic, zbog čega se ona samo nasmejala iz sve snage. Kako će se njihov odnos odvijati ubuduće, ostaje da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.Panić

