Pop*šan sam, ovo mi Janjuš nikad nije radio: Asmin kipti od besa zbog Lukine slike s Norom, Miljana ga sve vreme smiruje: Treba da joj vićeš da je dama i gospođa, to je VIŠE BOLI! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Iskrena do koske!

Asmin Durdžić sve vreme je kiptao od besa zbog Luke Vujovića i Aneli Ahmić, te je tom prilikom seo kako bi se smirio sa Miljanom Kulić.

- Brate, ja sam vozio osam sati do Bosne, on otišao na botoks u Beograd - rekao je Asmin.

- Ne možeš tako, sutra će biti Pera ili Žika - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio u vezi sedam godina sa ženom koja ima dete, nikada u životu se nisam slikao sa njenim detetom, mogao sam njenog muža da nosim u zubima. Nikada nisam provocirao - rekao je Asmin.

- Je*ao te Uroš, ako te još jednom vidim da nasedneš na Uroša - rekla je Miljana.

- Kači se na mene kao krpelj...Jesam li ikada ikoga prvi dirnuo?! Nisam, svima dajem sve. Želim da pokažem ko sam i šta sam i da sperem ljagu s moje porodice - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne treba uopšte da je vređaš i da je psuješ, da se spuštaš na njen nivo, samo kažeš: "Damo, gospođo", više će to da je zaboli nego da joj kažeš da je budala i da je ku*vetina - rekla je Miljana.

- Je*e mi se za Janjuša, Janjuš to nikada nije radio s mojim detetom kao Luka - rekao je Asmin.

- Šta ja treba da kažem za Željkovog oca?! Da uzmem štiklu i ćao?! Ne, ja sam ovde zbog Željka - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Druže, znaš kako sam pop*šan, kao ku*va - rekao je Asmin.

- Ne, nisi, da si se diskvalifikovao onda bi pričali kako nisi izdržao sa lažima i ostalo - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

