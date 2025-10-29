BROJNA DEŠAVANJA OBELEŽILA SU NOĆ U ELITI: Sukob Luke i Asmina totalno eskalirao, Dača otkrio Durdžićeve simpatije prema Maji, Bora i Filip lupili nove 'recke', a Mina i Terza ponovo završili zajedno!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod. Učesnike su sinoć zabavljali Peđa Vujić, Aspirin Bend i Dj Neba, a po svemu sudeći, ovo je bila jedna od najboljih žurki od samog početka ''Elite 9''.

Asmin Durdžić požalio se Mini Vrbaški da ga Uroš Stanić opet provocira, a ona je osmilila paklenu taktiku kako bi Stanića sprečila u daljim provokacijama.

- Opet me mali smrad provocira - rekao je Alibaba.

Pevač Peđa Vujić i muzička grupa ''Aspirin bend'' stigli su na velelepno imanje u Šimanovicma, gde će ove noći biti zaduženi za atmosferu na žurki u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9''.

Miki Dudić odmah se oduševio kada je ugledao Peđu Vujića i poleteo mu u zagrljaj, a kako će se odvijati ova noć, ostaje da pratimo.

Mina Vrbaški stajala je sa Markom Janjuševićem Janjušem, te su tom prilikom započeli razgovor.

- Zamerila sam Bori što ne ustaje da kaže kada Aneli priča tako nešto - rekla je Mina.

- Ne treba niko da te vidi da se iznerviraš, a treba da te boli ku*ac - rekao je Janjuš.

Milosava Pravilović prišla je Asminu Durdžiću kako bi mu nešto rekla, a on je sve vreme pokušavao da je poljubi, te se u jednom momentu čak i našalio da će joj večeras skinuti nevinost.

- Večeras ti uzimam nevinost - rekao je Alibaba.

Mina Vrbaški sela je sa Asminom Durdžićem u Odabranima, te mu je tom prilikom ogolila dušu do koske.

- Bog pošalje nekada nove ljude u život da bi video sve. Znaš koga imaš na kraju?! Mamu i brata, oni te nikada neće izdati - rekao je Asmin.

- Ja moram tebi nešto da kažem, grize me savest. Ja sam neke stvari drugačije shvatila - rekla je Mina.

Robot Toša svratio je na imanje u Šimanovcima kako bi obišao takmičare ''Elite 9'', a Maja Marinković je imala specijalnu želju. Naime, ona je od robota Toše tražila da joj donese kačkavalj kako bi uz svoj performans mogla da ga renda po cimerima.

- Tošice, gde si - rekla je Maja.

- Kako si mi lepa - rekao je Toša.

- Tošo, mene su svi iskorišćavali jer sam bila Matorica koja sve plaća - rekla je Matora.

Sara Stojanović prišla je robotu Toši nakon što je Sale Lux najavio žestoku akciju u ranim jutarnjim časovima nakon žurke, a Sara je priznala da će možda ostati trudna obzirom da ona i Sale nisu vodili računa tokom intimnog odnosa.

- Tošo do jutra držimo strim - rekao je Sale Lux.

- Tošo, moram da ti priznam da on ima pedeset godina i odlično se drži - rekla je Sara.

- Pa naravno - rekao je Lux.

Uroš Stanić stajao je sa Draganom Stojančević, te je tako razotkrio tajni plan Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja se pomirila sa Asminom, zato su i produženi Odabrani, tamo se dešava sve i svašta. Asmin juče nosi Maji ručak, sada joj je dao neko piće, ona je spustila loptu sa Dačom, da bi ponovo bilo ono što je bilo pre, da bi Dača bio pismonoša, da prenosi. Zato je nju Asmin pitao šta oblači večeras, ona mu se smeška, sve vidim, sve su uradili taktički i planski, da se zataška sve - rekao je Uroš, a potom se obratio Dači:

- Sad mi je jasno zašto je spustila loptu s tobom - rekao je Stanić.

- Ti si ovde tri godine, ako se nešto dešava, pusti da se dešava - rekao je Dača.

Aneli Ahmić stigla je nešto kasnije na žurku sa svojim verenikom Lukom Vujovićem, te su tako u prvi mah igrali rulet.

Nakon nekoliko trenutka, oni su se smestili kako bi uživali u atmosferi koju su pred usijanje doveli pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend. Tom prilikom, moglo se primetiti da je Aneli, može se pretpostaviti, slučajno seli za rulet sto i to kako bi imala otvoreni pogled ka Anđelu Rankoviću.

Za večerašnju atmosferu na žurki zadužena je bivša "Pinkova zvezda" i mlada pevačka zvezda u usponu, pevač Peđa Vujić, kao i Aspirin bend, a oni su ovom prilikom zapevali numeru Nikole Rokvića "S kim si me noćas varala", a ovu pesmu naglas je zapevao Luka Vujović koji je sedeo u dvorištu.

- Živi sam svedok svake tvoje laži, ali dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noćas varala, lažeš da nisi. Po celom gradu pričala da sam ti bivši, za koliko si me prodala dobro proceni, a sada si lepo slobodna, pa me zameni - pevao je Luka.

Maja Marinković zajedno sa Filipom Đukićem, Markom Janjuševićem Janjušem, Borom Santanom i Borislavom Terzićem Terzom osmislila je hit koreografiju uz pesmu Dragomira Despića Desingerice ''Čokolada''.

- Ti si moja čokolada, sedi dole s*so - pevala je Maja.

- Ja sam ovde konj izgleda - rekao je Janjuš.

- Uzi, moli, šećer pada - drao se Đukić.

Asmin Durdžić isprovocirao je Daču Virijevića koji je poludeo i želeo robotu Toši da otkrije njegovu tajnu, a Asmin ga je preduhitrio i sam je otkrio da se plaši Maje Marinković.

- Je l' može šest piva za ovo? - upitao je Asmin.

- Ako odeš da joj kažeš: ''Skini se da porazgovaramo'' - rekao je Toša.

Robot Toša sačekao je Asmina Durdžića da se vrati od Maje Marinković kako bi mu saopštio šta je uradio od toga što mu je Toša zadao, ali se Asmin iznervirao i zaurlao na Tošu.

- Tošo, prekrstila se i rekla: ''Ti nisi normalan'' - rekao je Alibaba.

- Zar ona zna da se krsti? - upitao je Toša.

- Kao Desingerica - rekao je Alibaba.

Mina Vrbaški otišla je sa Filipom Đukićem, Sarom Raičević i Sandrom Todić do Drveta mudrosti kako bi otkrila zadatak koji su osmislili, a Sara i Đukić su se u međuvremenu strastveno izljubili.

- Drvo, došli smo na ideju da posle žurke pravimo i žurku u Odabranima - rekla je Mina.

- Mislim da je to previše žurkovanja za jedno veče - reklo je Drvo.

- Imam ideju da Đukić i Sara glume da se muvaju do subote, a isto tako Sandra da se muva sa Borom. Na meni je da izaberem njih pet koji mogu da dođu na žurku - rekla je Mina.

- Dogovoreno - reklo je Drvo.

Dača Virijević i Borislav Terzić Terza osamili su se ispred Drveta mudrosti misleći da ih kamera ne snima i počeli su da šaputaju o Asminu Durdžiću, te su tom prilikom otkrili da je odlepio za Majom Marinković.

- On je poludeo za Majom, poludeo, ako se ne sprda - rekao je Dača.

- Znam, ja provodim s njim vreme - rekao je Terza.

- Znam sve. Sve mi je ispričao, a za ostavljanje spolja? - upitao je Dača.

Asmin Durdžić Alibaba došao je sa Minom Vrbaški do kuće Odabranih, kako bi ona jela, te je sve vreme sedeo pored nje i pričao.

Nakon što su otpevali zajedno nekoliko pesama i smejali se, Mina je ustala kada je završila s jelom, pa mu je tom prilikom sela u krilo.

Ona je ustala nakon nekoliko momenata, sredila je sto, a kako će se njihov odnos odvijati, ostaje nam da ispratimo. U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Borislav Terzić Terza prišao je Filipu Đukiću kako bi mu dao do znanja da ga Teodora Delić gleda u ogledalu i da ne sme da ima direktno s njim kontakt očima pošto je Nenad Macanović Bebica posmatra, a Đukić mu je otkrio da se ipak gledaju sve vreme.

- Gleda u ogledalo da ne bi video Bebica - rekao je Terza.

Asmin Durdžić rešio je da ode to toaleta, te je tako upao dok se Aneli Amhić tuširala, a nakon nekoliko momenata sa njom je u kabinu ušao i Luka Vujović.

Asmin nije obraćao pažnju na njih dvoje, pa ni njih dvoje na nju, te su se oni tuširali, a on išao svojim poslom. Naime, posle nekoliko momenata, Miljana Kulić uletela je sa Majom Marinković i pravila se da joj se povraća, te su joj tako Alibaba i Maja pomagali.

Filip Đukić i Bora Santana krenuli su da haraju imanjem u Šimanovicma i da redom zavode takmičarke ''Elite 9'', a prve na tapeti bile su Sandra Todić i Sara Raičević.

Miljana Kulić povela je Alibabu u garderober kako bi obukao pidžamu za spavanje, a on je sve vreme gunđao o sukobu sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem.

Ovom prilikom, njih dvoje su otišli do kreveta Miljane Kulić, koji je odmah pored Uroša Stanića, a preko puta Aneli i Luke, te ga je tako obezbeđenje pratilo u stopu kako sukob, do kog je moglo da dođe, ne bi eskalirao.

Bora Terzić Terza i Mina Vrbaški ostali su nasamo u Odabranima, te su tako započeli sa svojim igricama zavođenja. Naime, on je počeo da je ljubi i grli, te je tako ona sela na šank i sve vreme su se cerekali.

Ovom prilikom, on ju je bacio na kauč, pa su počeli da se jure po Odabranima. Nakon toga oni su legli u njen krevet, a potom su se valjali po istom, pa su se na kraju u više navrata i poljubili.

Anastasija Brčić ugledala je Boru Santanu i Sandru Todić na vratima Odabranih ukućana i odmah mu je dala do znanja da ga je ostavila, ali se po svemu sudeći Bora jako dobro zabavljao i to mu nije bilo bitno.

- Ti si dobro znao da ću te ja ostaviti - rekla je Anastasija.

- Nisam - rekao je Bora.

- Ajde ostavi me na miru - rekla je Anastasija.

Asmin Durdžić ogolio je dušu do koske Miljani Kulić, koja ga je sve vreme savetovala da ne treba da reaguje afektivno, tačnije, da ne treba da odmah skače na prvu i da dopusti sebi da ga provokacije Luke Vujovića i Aneli Ahmić izvedu iz takta.

Naime, on je tokom prethodnih sat vremena pokušavao da izazove sukob sa Aneli i Lukom, što mu Miljana nije dozvoljavala, već ga je pratila u stopu.

Kada su završili razgovor kod paba, rešili su da legne da odmore, te je tako Miljana legla pored njega, pa su tako pokušali da zaspe, a kako će se na dalje odvijati ova celokupna situacija, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Filip Đukić svratio je do pušionice u kojoj je sedela Maja Marinković sa Filipom Đukićem i tom prilikom ona je istakla da nikada ne bi mogla da bude s njim zato što ne bira, a Uroš Stanić razotkrio ih je do srži.

- Pijan kao letva, još jedno da popije on bi Uroša opalio da ti ja kažem - rekla je Maja.

- Maju bi opalio - rekao je Uroš.

- Vi bi bili znaš kakav par - rekla je Zorica.

- Ma kakvi, on je meni drugar. Ja nikad ne bih mogla da budem s njim jer je svaštoj*b - rekla je Maja.

Filip Đukić i Sara Raičević pristali su da do subote budu na tajnom zadatku i da flertuju, ali po svemu sudeći izgleda da su se malo zaneli i da su im kočnice popustile.

Naime, njih dvoje su nakon strastvenih poljubaca sada završili zajedno i imali žestoku vrelu akciju. Đukiću su u jednom momentu i sevale obline zato što nisu imali dovoljno velik pokrivač, a kako će ovo sutra komentarisati njih dvoje, ostaje da pratimo. -

