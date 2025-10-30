NEPREPOZNATLJIVA: Stanija Dobrojević promenila imidž, izazvala pravu pometnju na društvenim mrežama ovim postupkom! Kako li bi Asmin reagovao da ovo vidi?! (FOTO)

Izazvala lavinu komentara!

Stanija Dobrojević u žiži je interesovanja zbog raskida sa aktuelnim učesnikom ''Elite 9'', Asminom Durdžićem.

I pored toga što je njihova ljubav delovala idilično, oni nisu uspeli da sačuvaju svoju ljubav, a njegovo druženje sa brijnim cimerkama u rijalitiju, navelo je Dobrojevićevu da mu uputi opomenu u vidu ''žutog kartona'', koju je on shvatio kao poslednju opomenu, te je ubrzao proces i raskinuo dvogodišnju emotivnu vezu.

Dok su nagađanja o njegovim emocijama prema Maji Marinković sve jača, mnoge zanima kako Stanija provodi vreme i kako prolazi kroz težak period, te je njena nova objava na Instagramu, privukla veliku pažnju i izazvala oprečne komentare.

Naime, Stanija je prikala nove proizvode iz svoje nove, modne kolekcije, a mnogima je skrenula pažnju svojim imidžom, s obzirom na to da je na glavi imala kratu periku i naočare za vid.

Autor: S.Z.