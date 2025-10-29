AKTUELNO

PAPARACO! OVO JE NOVI DEČKO MILICE KEMEZ: Evo kako izgleda čovek kog voli posle Bore Santane (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Zaljubljena do ušiju!

Voditeljka RED TV Milica Kemez nedavno je na sva zvona obelodanila da je ponovo srećna u ljubavi, te da nakon razvoda od Bore Santane voli drugog čoveka!

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' pratila je Milicu u stopu, a tom prilikom usnimljen je i misteriozni čovek koji je čekao Milicu ispred njene zgrade i sve vreme pričao telefonom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Milica mu se ubrzo pridružila, a onda su se njegovim automobilom zajedno zaputili u nepoznatom pravcu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istina je, ali nije istina za mesece. Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana - istakla je Milica nedavno u ''Magazinu In'' i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim:

Foto: TV Pink Printscreen

- Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila - otkrila je Kemezova tom prilikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Bora Santana

#Milica Kemez

#Paparaco

#dečko

#zaljubljena

