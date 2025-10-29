Bila sam pogrešna za njega: Bivša učesnica Elite raskinula veridbu i vratila se u Srbiju, pa otkrila detalje pucanja tikve! (VIDEO)

Lejdi Di baš nema sreće u ljubavi!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda večeras su ugostili bivšu takmičarku najgledanijeg rijalitija ''Elita'', Lejdi Di koja je otkrila da joj je pukla veridba i da se vratila da živi u Srbiju.

- Je l' ti više ne živiš u Češkoj? - upitao je Panda.

- Nakon mog učešća u Eliti više ne živim u Češkoj, čak sam bila i u Švajcarskoj, ali sam se vratila ovde - rekla je Lejdi Di.

- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - upitala je Maša.

- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di.

- Zbog čega je pukla veridba? - upitao je Panda.

- Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima - rekla je Lejdi Di.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić