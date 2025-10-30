Isfrustrirana babuskara, nek vrati konju glavu: Lejdi Di razvezala jezik i brutalnim prozivkama unakazila Milenu Kačavendu, bukti rat! (VIDEO)

Uključila vređalicu!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda večeras su ugostili bivšu takmičarku najgledanijeg rijalitija ''Elita'', Lejdi Di koja je brutalno oplela po svojoj bivšoj cimerki Mileni Kačavendi.

- Lejdi Di, rekla si mi da si ispratila da su te Kačavenda i Janjuš komentarisali na kontu fizičkog izgleda? - upitala je Maša.

- Kačavenda ne može mene da komentariše jer zna da kada bi ušla unutra da bih joj se usr*la u život i da joj ne bih dala ni pet minuta mira. Ja sam imala sa njom jake sukobe koji su se nastavili napolju i ona meni nije zaboravila nijednu izgovorenu reč, kao ni ja njoj. Uvek je imala animozitet prema meni kada smo krenule da ulazimo u sukobe, a pre sukoba smo bile jako dobre. Ja razumem da je ona isfrustrirana babuskara koja bi volela da izgleda kao sve lepe dame ili devojke unutra koje su, pa zato komentariše mene na način na koji me već komentarisala tri godine unazad. Sve u svemu to je isfrustrirana babetina koja ne može da podnese devojke koje su mlađe od nje i to joj smeta. Janjuš me nije previše komentarisao, on je ostao suzdržan - otkriva Lejdi.

- Vas dve ste imale obostrane peckalice poput: ''Vrati konju glavu'' i slično - dodala je Maša.

- Tako je, uvek mi je udarala na izgled. Ona je za mene mafijaš na baterije kao: ''Žena sam, dođi da ti razbijem nos''. Ona kad kaže da je dama, pa dama nije prošla pored nje. Ja nju ne mogu da smislim i kad je vidim povraća mi se od nje i njenog izgleda. Ima onaj nos i onu glavetinu kao da je neko udario lopatom po glavi - rekla je Lejdi Di.

- Ona stalno ističe da je ona u svoje vreme bila jedna od pet najpoželjnijih devojaka na ovim prostorima - otkriva Maša.

- Možda ako žene nisu uopšte postojale u to vreme - rekla je Lejdi Di.



- Misliš li da se stvarno rodilo nešto između nje i Janjuša? - upitala je Maša.

- Mislim da je ona odlepila za Janjušem, ali odlepila. Podseća me na onu priču sa Sanjinom samo što je tad bio početak i morala je da glumi finu koja samo komentariše. Janjuš se samo sprda s njom i došao je da joj se osveti, kao i svima koji su mu se zamerili pre dve godine. Dobro koristi ovu priču i svima će pokazati kakva je babetina - rekla je Lejdi Di.

Autor: N.Panić