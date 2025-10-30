AKTUELNO

VREME JE DA ISTINA IZAĐE NA VIDELO! Aneli zvanično pristala na DNK test, Asmin obelodanio sve o njegovim sumnjama da Nora nije njegova! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Asmina Durdžića.

Da li bi voleo i bio srećan da DNK pokaže da Nora jeste tvoja ćerka?

- Naravno da bih. Ona je živela sa mnom i ja volim Noru. Voleo bih samo da znam zbog sebe. Da sam ga tad radio, verovatno bih je ubio, a sad ne želim ni da pomislim šta bi bilo. S obzirom kakva joj je majka voleo bih da bude moja i da je izvučem iz ovoga - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako kad si rekao da ide 100% starateljstvo meni? - skočila je Aneli.

- Ako ne budeš majka kakva treba boriću se da je uzmem. Mene je sramota da to govorim i sumnjam, ali to je od mene jače. Setio sam se da je bila dva puta na afteru u Sarajevu - rekao je Asmin.

- Šta je tvoj problem ako sam ja bila na afteru? - skočila je Aneli.

- Ja znam šta sam ja radio na afterima - rekao je Asmin.

- Meni nije bilo dobro tad. Nikad nisam bila sa nekim na afteru! Znamo šta se radi po afterima. Ja sam bila na afterima dok si se drogirao 24 časa. Pa i pred Norom dok je nisi mogao gledati očima - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona kaže da oni igraju igrice na afterima - rekao je Asmin.

- Mislim da ovo nije istina. Voleo bi da Nora nije njegova jer bi mu laknulo, bila bih ku*va i dro*a koja ga je lagala tri godine. DNK će dokazati da je on otac deteta - rekla je Aneli.

- Ona se već ogadila narodu. Ti i Luka radite sve za podršku - rekao je Asmin.

- Bila sam sa nekim, nisam te poznavala. Nora se trebala roditi oko tvog datuma, pa sam prešla i rodila se 19. Došla sam petog meseca kod tebe, a šestog sam saznala da sam trudna. Ja sam imala dečka pre toga dva meseca i to je bilo to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam krenuo po nju, a ona mi je rekla tad da je srećna jer je radila test i da je negativan. Ja sma joj rekao: "Da li je moguće da se sa mnom dopisuješ, a sa drugim je*eš" - rekao je Asmin.

- Želim da zamolim Velikog šefa da nam obezbedi da uradimo DNK - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

