Aneli prevarila Luku sa Stefanom Karićem?! Miljana ubeđena da su Ahmićeva i Vujović u FEJK ODNOSU, on otkrio kada bi raskinuo sa njom (VIDEO)

Neočekivano!

Usledilo je novo pitanje za Aneli Ahmić:

- Da li si baš sve rekla Luki? - pročitao je Milan.

- Ne znam na šta gledaoci misle, ali sigurno nisam rekla sve, to je normalno. Stvari iz mog privatnog života znam samo ja, niko drugi - rekla je Aneli.

- Luka da li misliš da ti je Aneli sve rekla - upitao je Milan.

- Ja verujem da je sve rekla, a ako bude suprotno, to je do nje, Bože moj svi greše. Ona je meni rekla da se nikada nije dopisivala sa drugim muškarcem, da ga nije prevarila. U pravu je ona, ne zna se na šta se misli - rekao je Luka.

- Pa normalno je da mu nisam rekla stvari koje sa radila sama - rekla je Aneli.

- Ne misli se ovde na banalne stvari - rekla je Miljana.

- Ovo su gluposti - rekla je Aneli.

- Verujem ja da ona sigurno nešto krije, saznaćemo svi mi u emisijama šta je ona njega lagala. Vidimo svi da Luki nije dobro, a verujem da će oni ispod pokrivača sve da reše - rekla je Mina Vrbaški.

- Smatram da je napolju izašao neki dokaz, da se neko oglasio, a ja mislim da je to Stefan Karić. Rekla je ona da će se nadovezivati na pojedina pitanja i otkrivati sve - rekla je Miljana.

- Poruke u ljubavnom kontestu su za mene kraj - rekao je Luka.

- On je folirant, vidi se da glumi u odnosima i da je sve ovo priča. Ovo je fejk odnos, oni ne mogu očima da se gledaju a glume veliku ljubav - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

