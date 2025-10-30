Imamo mamu i tetku MONSTRUM: Maja oplela po Siti i Aneli, svim srcem stala uz Neria pa pozdravila Hanu (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Da li je moguće da nisi znala da je Sita zlostvaljala sina?

- Nisam znao da iko zlostavlja sina, ja sam znala da je ona htela da uputi Neria na pravi put, a da li je ona uspela, ili je ovo njegov pravi put, to je njegovo. Ja njemu želim sve najbolje, i njemu i njegovoj porodici. Ovo što se dešava je Sitin problem, ona to treba da reši i da rešava sve to. Ja nju nikada nisam pitala da li je nagovarala Nikicu da gurne Hanu, jer ja ne verujem u to - rekla je Aneli.

- To je laž, svi su znali - rekao je Asmin,.

- On je imao oko 16,17 godina kada je ona njemu branila da izlazi - rekla je Aneli.

- Ona je meni branila od 14 godina da izlazim, nije mi dala telefon, da se ne bih čuo sa Hanom - rekao je Nerio pa je dodao:

- Verujem da nije Aneli sve znala, mene je čuvala tetka, a ona je pušila travu - rekao je Nerio.

- Kakve to veze ima, Nerio čuva dete a puši travu - rekla je Aneli.

- Ti si koristila drogu i čuvala Noru - dodao je Asmin.

- Mi smo imali situaciju kada je izbio rat, jer Sita nije pričala sa majkom kada je Nikica došao - rekao je Nerio.

- Neću da pričam o tome - rekla je Aneli.

- Ja imam poruke u telefonu, da je Grofica htela da spava sa Nikicom, imam te poruke - rekao je Asmin pa je dodao:

- Svi su znali šta je Nerio trpeo, Aneli je bila svedok, policija je došla u Dubravniku kada su priveli Situ - rekao je Asmin.

- Ja nisam to znala - rekal je Aneli.

- Mene bi zanimalo da li se to desilo, ne mogu da verujem da Aneli nije pitala Situ za neke stvari. Iskreno Mislim da Aneli neće da se meša, jer joj je možda to Sita rekla, sada deluje da Aneli želi da se skloni,a sada ispada da je znala da je Hana konzumirala narkotike sa 16 godina. Aneli mora da zna da ovde nema pola da se meša ili je na Sitinoj ili na Neriovoj strani - rekla je Matora.

- Nas ne zanima šta se naplju dešava - rekao je Luka.

- LUka je danas ostavio prostora za sve što je rekao, kao ako ju je ćušnuo, pa ili jeste ili nije - rekla je Matora.

- Nerio je dečko koji priča istinu, a nemoguće je da Aneli nije znala,pa ona je tetka, znala je i saučesnik je u istom, a ako ne zna, onda ne može da kaže da dečko laže. Ona je na ovoj temi najtiša, a sumnjam da je Sita drži u šaci i da je Sita mnogo veće zlo od Aneli. Znala je sve i jako je ružno što se pravi da nije , pa sam Nerio je rekao za svoju majku da je zlo, mi ovde imamo mamu monstruma, ali i tetku monstruma - rekla je Maja pa dodala:

- Neriu svaka čast što je došao da kaže sve ovo i veliki pozdrav za Hanu, a on dete ima traume zbog Site i tetke monstruma.

