GROFICA ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE: Aneli joj jasno stavila do znanja da se ne pita ništa u vezi Nore, padaju dogovori za DNK test! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Jasmini neće biti dobro kad čuje Anelin reči!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje

Što si lepotice bila onako smorena na žurki?

- Bilo mi je baš lepo. Plesali smo celu noć. Nijednog momenta nisam bila smorena, bilo mi je odlično. Luka i ja smo došli raspoloženi i bilo nam je lepo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da mi je bio najlepši utorak od kada smo ušli u vezu - rekao je Luka.

Asmine, zašto dozvoljavaš Aneli da te uceni za DNK analizu? Ti imaš pravo na to i ona ne može ništa po zakonu.

- Ja sam joj rekao da uzme prezime Ahmić da bi joj bilo lakše da putuje. Ona treba da dozvoli da se radi DNK, pristajem na sve - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad god poželi možemo, ne moram se ja pitati. Meni je bolje kad on poželi jer je meni blam to. Grofica nema ništa sa tim - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

