GROFICA ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE: Aneli joj jasno stavila do znanja da se ne pita ništa u vezi Nore, padaju dogovori za DNK test! (VIDEO)

Jasmini neće biti dobro kad čuje Anelin reči!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje
Što si lepotice bila onako smorena na žurki?
- Bilo mi je baš lepo. Plesali smo celu noć. Nijednog momenta nisam bila smorena, bilo mi je odlično. Luka i ja smo došli raspoloženi i bilo nam je lepo - rekla je Aneli.
- Rekao sam da mi je bio najlepši utorak od kada smo ušli u vezu - rekao je Luka.
Asmine, zašto dozvoljavaš Aneli da te uceni za DNK analizu? Ti imaš pravo na to i ona ne može ništa po zakonu.
- Ja sam joj rekao da uzme prezime Ahmić da bi joj bilo lakše da putuje. Ona treba da dozvoli da se radi DNK, pristajem na sve - rekao je Asmin.
- Kad god poželi možemo, ne moram se ja pitati. Meni je bolje kad on poželi jer je meni blam to. Grofica nema ništa sa tim - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić