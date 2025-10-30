EVO DA LI MU NEDOSTAJE STANIJA: Asmin progovorio o odnosu sa Dobrojevićevom, Aneli tvrdi da tu nema osećanja (VIDEO)

NeočekivanO!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Asmina Durdžić.

- Da li ti nedostaje Stanija?

- Naravno da nedostaje. Nedostaje mi u svakom smislu, ali sam čuo od Aneli da me je Stanija ostavila - rekao je Asmin.

- KOme sam ja to rekla - upitala je Aneli.

- Rekla je par ljudi - dodao je Asmin.

- KOga ti lažeš, reci da ne voliš ženu - rekla je Aneli.

- Milane on generalno govori da mu nedostaje, ali ne želi da je uvlači ovo. Logično je da mu nedostaje Stanija, tri godine su zajedno, to je normalno - rekao je Dača, kada mu je Mića dobacio i spominjao mu ocem.

- Svaki normalan muškarac pomene devojku i osbu koju je voli, a ja Asmina nisam čuo da ne pominje Staniju oupšte - rekao je Ivan.

- Ivan redovono pozdravlja Željka i Lenu i Svoju sestru- rekao je Dača.

- ASmin je u depresiji od kako se Aneli pomirila sa Lukom - rekao je Ivan.

- Moram da kažem da se ja ne družim sa Asminom, mi se poštujemo, on je Stanijin. Ja ovde živim svoj život i meni je lepo, nema tu ništa više od drugara. Ja sam se sklonila od Asmina kada sam videla se tu neke stvari menjaju od drugarstva. - rekla je Maja.

- Ti si se povukal iz te priče, a ovamo je Luka flertovao sa tobom, a Onda kada je Aneli došla sve se promenio - rekao je Ivan.

Autor: N.B.