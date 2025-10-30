Stizale su joj poruke od muške osobe... Luka otkrio sve o MARATONSKOM HAOSU za Anelin rođendan, pa se pogubio u lažima: Mina i Mića sve obelodanili (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Šta si mislila da postigneš sa tim što si ostavila silne dokaze protiv Luke?

- Pola dokaza sam ja dobila. Dosta stvari sam dobijala šta se dešavalo i šta je radio. Dosta dokaza sam dobila, ali ništa što se nije znalo za to - rekla je Aneli.

- Imamo pravo da oprostimo jedno drugom - skočio je Luka.

- On je meni rekao da je telefon tražio zbog auta, a ja ne znam pravi razlog - rekla je Aneli.

- Nikad Biljani nisam rekao, nego prijateljima. Pogodilo me to za Aneli. U mom telefonu ništa nema - rekao je Luka.

- Ja sumnjam na jednu stvar. Ti si mi rekao ako ja budem ušla da ostavim telefon tamo gde je moj. U tvom telefonu nema ništa jer si obrisao klaud - rekla je Aneli.

- Ja ima firmu tri godine. Nisam nikad rekao da je Šišarka moja! Zbog plaćanja rata za auto sam tražio da se uzme telefon - rekao je Luka.

- Tražio je pesmu za nas kod drveta, pa je krenula pesma od Ace Pejovića. On, Matora i Dragana su tumačili da li ja njega varam i on je protumačio da sam ja njega prevarila. Nakon toga se desilo to za telefon - rekla je Aneli.

- Ja sam tražio telefon da bi se plaćala rata za auto. Može da se plaća iako je isključena sim kartica. Je l' treba da ispadne da sam ja hteo telefon da bih je prevario. Ja nikakve dokaze nisam ostavljao protiv Aneli - rekao je Luka.

- Ona danas nije demantovala da ju je tukao - rekao je Dača.

- Nije bitno ko je poslao dokaze nego što je ona ostavila uopšte - rekao je Bebica.

- Nikad u životu se nismo tukli. Rekao sam da je ćuška, a ona kaže da to za nju znači udarac - rekao je Luka.

- Ja ću komentarisati njihov idealan odnos i veridbu nakon mesec dana. Luka je rekao sve što ne može da ti padne na pamet. Ostavila je dokaze za verenika, pa kakav god da je, ne treba ništa da ostavi. Ja ne znam da li vi mislite da je to ispravno. Znači da ako se raziđete u rijalitiju imate da iznesete jedno za drugo - rekao je Luka.

- Bile su priče da me prevarila i da ide dalje. Iz mojih ustan ništa drugačije ne može da izađe. Ne bi me čudilo ni da se moj otac oglasi ili neko ko ne podržava Aneli - rekao je Luka.

- Mene je pozvao prijatelj da mi čestita rođendan i rekao da ne može da dođe jer se vratio iz Dubaija. Ivan me pozvao, a on mi je napravio scenu - rekla je Aneli.

- Je l' normalno da ti spavaš kod nekoga? Nije normalno. Moja žena ili devojka bi mogla da spava jedino kod mog kuma - pitao je Janjuš.

- Ja njemu ne verujem sto posto - rekla je Aneli.

- Ja verujem - rekao je Luka.

- On je bio sa mnom tad, kakav Dubai!? - ubacila se Mina.

- Luka je popio i prebacilo ga je - rekla je Aneli.

- Nemaš poverenje u mene? - pitao je Luka.

- Nemam. On je popio i prebacilo ga je. Napravio je scenu iz ničega - rekla je Aneli.

- Nisam znao da je bio u Beogradu - rekao je Luka.

- Nisam se viđala sa Ivanom kao pre jer njemu smeta - rekla je Aneli.

- Jesam li ti ikad reč rekao za Ivana? - pitao je Luka.

- Ponašaš se neurotično - rekla je Aneli.

- Sedela je, imala je telefon u ruci i ja sam video da neko muško piše, a ona je sklonila telefon. Istina je! Ja sam rekao: "Ko te zove u dva ujutru?", a ona je rekla: "Ivan je". To nije bio haos, ja nisam ljubomorisao - rekao je Luka.

- Rekao si malopre da nisi znao da je Ivan tu - rekao je Anđelo.

- Jesi li zvala Ivana i on me pozdravljao kad smo izašli? - pitao je Luka.

