ŠOK! Luka saznao da je Car rekao Aneli da ga podseća na Dalilu, a onda je Nerio priznao da tetku ne gleda više istim očima od kako je saznao JEDNU STVAR (VIDEO)

Nije mu lako!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li si nosila kod plastičara Dalilinu sliku, jer ti je Filip Car rekao da ličiš na Dalilu - pročitao je Milan.

- Ne naravno, ja znam da je Dalila bila najveća ljubav Filipova, ja nisam nosila sliku kod plastičara, ja sam radila fejs lifting. Dalila jeste harizmatična i lepa žena, ali ništa to - rekla je Aneli.

- Ja to nisam znao, sada tek čujem - rekao je Luka.

Usledilo je pitanje za Neria:

- Drago dete, Aneli tebi ne želi dobro, misli na Hanu i svoje dete - pričitao je Milan.

- Mislim na svoju porodicu. Aneli i ja smo se upočetku družili, ali sada kada sam saznao da je rekla da treba Hani i meni da se oduzme dete, smo na ćao ćao. Ne mislim da mi želi zlo,a li smatram da mi ne želi dobro. Ona neke stvari govori zbog uticaja od Site, plaši se da kaže neke stvari, pogotovo iz porodice koje su se desile - rekao je Nerio.

