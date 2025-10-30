TI SI LUDA ZA MNOM: Asmin sumnja da ga Aneli i dalje voli, dogovorili se za DNK, a onda je on otkrio koliko je para slao za Noru (VIDEO)

Dogovorili sve!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su razgovarali u pušionici o njihovom odnosu.
- Ti si luda za mnom, imaš pravo kada vidim kakvi su ti muškarci posle mene - rekao je Asmin.
- Ti si bolestan, ljubomorišeš - rekla je Aneli.
- Žao mi te - rekao je Asmin.
- Asmine pa ti si rekao da ti je Luka okej - dodala je Aneli.
- Moraš da vodiš računa, imaš žensko dete, moraš da vodiš računa - rekao je Asmin.
- Hoćeš DNK? - upitala je Aneli.
- Hoćeš ovde ili napolju - rekao je Asmin,
- Gde god želiš - rekla je Aneli.
- Sutra se dogovaramo sve, meni bi bilko mnogo bolje kada bismo odradili to - rekao je Asmin.
- Blamiraš se čoveče - rekla je Aneli.
- Znaš me, udaraš me tamo gde ne treba, ja sam za Noru slao novac, videćeš kada moja majka donese sve - dodao je Asmin.
- Samo mi ona fali ovde - rekal je Aneli.
Autor: N.B.