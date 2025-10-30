SVE MAJKE ĆUTE! Luka slao Norine fotografije podršci, a Aneli ga podržavala: Asmin ih jednim potezom demolirao! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li je moguće da si Luki prešla preko onako monstruoznih postupaka deljenja tebe i tvog deteta sa podrškom?

- Imam emociju prema Luki i volim ga. Najviše me iznerviralo što je poslao toj adminki. On je bio jako pažljiv prema Nori. On je njoj napisao samo da niko ne zna, slika mi nije problem. Nora će sutra živeti sa mnom i mojim mužem - rekla je Aneli.

- Ona je stalno na liniji sa tom ženom i cela porodica je gotivi - rekao je Luka.

- On nije svestan šta je napravio meni. Poludela sam na sve kako je šta izlazilo. To mi je došlo kao šlag na tortu - rekla je Aneli.

- Nije mi jasno kako nam napolju dva meseca nije ništa rekao - rekao je Luka.

- Mama je dozvolila da se šalju slike, a monstrum tetka deli. To ne bi nijedna majka to dozvolila. Sve majke ćute - rekao je Asmin.

- Danas je Lukam sutra će biti Marko, pa Žika. Kakva će psiha da bude tom detetu kad poraste? Luka je samo prolazna stanica u njenom životu. Žensko dete se ne upoznaje sa partnerima. Nema šta Nora da spava sa Lukom i da se ljube pred detetom. Ako odraste ovako biće kao majka ili ne daj Bože gora od majke - rekla je Miljana.

- Ovde bi sve bilo okej da on viđa svoje dete - rekao je Luka.

- Ti si bolestan, ko su ti ti ljudi!? - skočio je Bebica.

- Ti si za Željka išao, a svoju decu viđao nisi - rekla je Aneli.

- Bebica je u pravu - rekla je Matora.

- Njaviše si se mešao za Noru, a nemaš nikakvo pravo. Asmin se javno izjasnio da ne želi njeno eksponiranje, on ima pravo. Istina jeste da se dete koristi u ovom slučaju. Luka vari šipke! Aneli je spolja videla i znala - rekla je Milena.

- Ti koristiš dete i on tata godine! Koja je poenta slanja slika mog deteta? - skočio je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić