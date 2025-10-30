AKTUELNO

Domaći

SATERANA U ĆOŠAK! Aneli zanemela na pitanje o bivšem dečku: Asmin je raskrinkao do koske (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Rekao si da Aneli treba da bude srećna što si je takvu prihvatio, pa si promenio ploču?

- Jezik mi je brži od pameti. Već sam objasnio i ispričao, ona zna da ne mislim tako. Gledaću da više ne dolazim do toga - rekao je Luka.

- Zbog toga sam i plakala, pogodilo me. Dao im je oružje u ruke, prvo Asminu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istražio sam sve. Kako si upoznala Marinka? - pitao je Asmin.

- Preko Instagrama - rekla je Aneli.

- Slikala je butik sa markiranim stvarima i napisala: "Ko mi nešto ovde kupi biću njegova" i on je komentarisao - rekao je Asmin.

- Marinko je gospodin - rekla je Aneli.

- On je sad u zatvoru - rekao je Asmin.

- Izašao je, videla sam - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti pratiš i Marinka - rekao je Asmin.

- Kako znaš da je izašao? - pitao je Milan.

- Aneli ni u afektu ne iznosi ništa što bi ugrozilo njihov odnos. Ona pegla sve ove situacije - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

