SVE DOLAZI NA SVOJE: Aneli priznala da Asmin nije lagao, Ahmićima neće biti dobro (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kockice se polako sklapaju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Ivana Marinkovića.

Koliko košta izdaja prijartelha Maje Marinković, znamo da te jedina proošle godine podržala?

- Ne znam, nisam nikad izdao Maju Marinković.Jedino sad za ovo, ali ja sam dobar i sa njom i sa Aneli - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi nisu moje vlasnišrvo ovde. Meni ništa ne smeta i ja ga podržavam. Ja nemam šta kome da zameram, nisam ničiji staratelj. Ovo ne znači da sam promenila mišljenje o njemu, ne smatram da me izdao. Ne smeta mi njegovo druženje sa Aneli - rekla je Maja.

Luka, kako to da su svi tvoji neispravni, a samo je Orhideja ispravana?

- Ja ne umem da svoje emocije stavim na stranu. Ja sam rešio i pričao sa njom da damo šansu jedno drugom i da ne odustajemo tako lako. Da sma pre imao ovakav stav možda bih imao jednu ženu. Ja te ljude poštujem i volima, ali isto tako volim i Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On vidi samo nju, šta god mu kaže on će da joj veruje. Ja gledam njega, a vidim sebe. Aneli je jako opasna žena. Zna da te zavede i da ti se uvuče pod kožu kako je imala teško detinjstvo. To joj je prvi fazon. Ona ti se podvuče pod kožu i ti je žališ i zavoliš na osnovu toga. Kad upoznaš njenu mamu vidiš da je možda onda dobra samo je odrasla sa vešticom - rekao je Asmin.

- Ti si moju mamu obožavao i bio si lud za njom. Mama je uvek bila na njegovoj strani i obožavala ga je. Slao si joj 200 evra da sebi kupi nešto - rekla je Aneli.

- Evo priznala je! Kako sam ja mogao pomagati vama a nisma imao za cigare. Ja tvrdim da je ona veštica i da se bavi magijom - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

