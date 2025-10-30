MAJA OPET STALA NA LUKINU STRANU: Nakon što su takmičari raskrinkali Aneline poglede sa Anđelom, Marinkovića podržala Vujovića (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Filipa Đukića i Terzu:

- Zašto Luki ne kažete za Flert Anđela i Aneli?

- Mnogo mi je ozbiljnije to sa Janjušem nego s Anđeleom - rekao je Filip,

- Ja Luki sve prenesem, ja sam zaboravio danas da kažem Luki za vreme radia da su se Anđelo i Aneli gledali i da su se njih dvoje osmehnuli jedno drugom - rekao je Bora.

- Ja sam mislio da se smeje tebi - dodao je Anđelo.

- Aneli je u vezi, ona mora da vodi računa šta i kako radi, jer ne može da zamera Luki ništa kada i nju komentarišu, isto tako je dolazilo Luki za Maju. Ako je verovati Asminu , ja ne bih volela da mi Aneli bude išta - rekla je Matora.

- Ovde sve na Lukicu, naje*ao čovek ni kriv ni dužan - dodala je Maja.

- Ja sam sve što je ona govorila demantovao argumentima - rekao je ASmin.

- Ti ni ne znaš šta su argumenti - rekla je Aneli.

Autor: N.B.