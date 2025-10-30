AKTUELNO

OBEZBEĐENJE NAPRAVILO ŽIVI ZID: Brutalan sukob Mikija i Uroša, upalili vređalicu kao nikada do sada (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Nakon emisije, Uroš Stanić je krenuo da provocira Mikija Dudića zbog pomirenja sa MIlenom Kačavendom.

- Šlihtaj se sutra Kačavendi, pu*aču ku*ca jadniče, klošaru, nema mu*a, nemaš stav - govorio je Uroš.

- Ma beži bre nakazo - govorio je Miki.

- Mrš bre kockaru jedanm, sramota si za Zlatu i Hasana - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bićeš ka*an špolako, makni mi se - govorio je Miki.

- Mrš Dudiću - govorio je Uroš a obezbeđenje je stalo između njih.

Foto: TV Pink Printscreen

Uroš je nastavljao da provocira Mikija dok ih obezbeđenje nije odvojilo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

