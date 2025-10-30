TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Luka priznao da je Aneli krila poruke od njega, naišao na osudu učesnika jer je okrenuo leđa porodici, Nerio objavio rat Ahmićima, Sara dobila pedalu od Luksa, a Miki i Uroš napravili HAOS svojim sukobom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević, kao i svake nedelje, postavljao je pitanja na koja ste najviše želeli da čujete odgovore. Ono što je sigurno, tokom noći za nama, saznale su se brojne stvari, koje će uticati na odnose u Beloj kući.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

Da li bi voleo i bio srećan da DNK pokaže da Nora jeste tvoja ćerka?

- Naravno da bih. Ona je živela sa mnom i ja volim Noru. Voleo bih samo da znam zbog sebe. Da sam ga tad radio, verovatno bih je ubio, a sad ne želim ni da pomislim šta bi bilo. S obzirom kakva joj je majka voleo bih da bude moja i da je izvučem iz ovoga - rekao je Asmin.

- Kako kad si rekao da ide 100% starateljstvo meni? - skočila je Aneli.

- Ako ne budeš majka kakva treba boriću se da je uzmem. Mene je sramota da to govorim i sumnjam, ali to je od mene jače. Setio sam se da je bila dva puta na afteru u Sarajevu - rekao je Asmin.

Usledilo je novo pitanje za Aneli Ahmić:

- Da li si baš sve rekla Luki? - pročitao je Milan.

- Ne znam na šta gledaoci misle, ali sigurno nisam rekla sve, to je normalno. Stvari iz mog privatnog života znam samo ja, niko drugi - rekla je Aneli.

- Luka da li misliš da ti je Aneli sve rekla - upitao je Milan.

- Ja verujem da je sve rekla, a ako bude suprotno, to je do nje, Bože moj svi greše. Ona je meni rekla da se nikada nije dopisivala sa drugim muškarcem, da ga nije prevarila. U pravu je ona, ne zna se na šta se misli - rekao je Luka.

- Smatram da je napolju izašao neki dokaz, da se neko oglasio, a ja mislim da je to Stefan Karić. Rekla je ona da će se nadovezivati na pojedina pitanja i otkrivati sve - rekla je Miljana.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

Kriviš Amsina što hoće DNK, a danas si rekao u Pabu: "Ako mi rodiš dete, ide DNK", time si ponizio još više Aneli.

- Ja sam rekao po ovome što dolazi da i ja treba da tražim DNK - rekao je Luka.

- Rekao je kroz šalu na konto toga što je Asmin tražio DNK. To je njegova šala i ja mu nisam uzela za ozbiljno - rekla je Aneli.

- Ovo ako se našalim je najmorbidnije, a ako otac traži DNK je dobro - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Da li je moguće da nisi znala da je Sita zlostvaljala sina?

- Nisam znao da iko zlostavlja sina, ja sam znala da je ona htela da uputi Neria na pravi put, a da li je ona uspela, ili je ovo njegov pravi put, to je njegovo. Ja njemu želim sve najbolje, i njemu i njegovoj porodici. Ovo što se dešava je Sitin problem, ona to treba da reši i da rešava sve to. Ja nju nikada nisam pitala da li je nagovarala Nikicu da gurne Hanu, jer ja ne verujem u to - rekla je Aneli.

- To je laž, svi su znali - rekao je Asmin,.

- On je imao oko 16,17 godina kada je ona njemu branila da izlazi - rekla je Aneli.

- Nerio je dečko koji priča istinu, a nemoguće je da Aneli nije znala,pa ona je tetka, znala je i saučesnik je u istom, a ako ne zna, onda ne može da kaže da dečko laže. Ona je na ovoj temi najtiša, a sumnjam da je Sita drži u šaci i da je Sita mnogo veće zlo od Aneli. Znala je sve i jako je ružno što se pravi da nije , pa sam Nerio je rekao za svoju majku da je zlo, mi ovde imamo mamu monstruma, ali i tetku monstruma - rekla je Maja pa dodala:

- Neriu svaka čast što je došao da kaže sve ovo i veliki pozdrav za Hanu, a on dete ima traume zbog Site i tetke monstruma.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

Asmine, zašto dozvoljavaš Aneli da te uceni za DNK analizu? Ti imaš pravo na to i ona ne može ništa po zakonu.

- Ja sam joj rekao da uzme prezime Ahmić da bi joj bilo lakše da putuje. Ona treba da dozvoli da se radi DNK, pristajem na sve - rekao je Asmin.

- Kad god poželi možemo, ne moram se ja pitati. Meni je bolje kad on poželi jer je meni blam to. Grofica nema ništa sa tim - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Da li ti nedostaje Stanija?

- Naravno da nedostaje. Nedostaje mi u svakom smislu, ali sam čuo od Aneli da me je Stanija ostavila - rekao je Asmin.

- Kome sam ja to rekla - upitala je Aneli.

- Rekla je par ljudi - dodao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Šta si mislila da postigneš sa tim što si ostavila silne dokaze protiv Luke?

- Pola dokaza sam ja dobila. Dosta stvari sam dobijala šta se dešavalo i šta je radio. Dosta dokaza sam dobila, ali ništa što se nije znalo za to - rekla je Aneli.

- Imamo pravo da oprostimo jedno drugom - skočio je Luka.

- On je meni rekao da je telefon tražio zbog auta, a ja ne znam pravi razlog - rekla je Aneli.

- Sedela je, imala je telefon u ruci i ja sam video da neko muško piše, a ona je sklonila telefon. Istina je! Ja sam rekao: "Ko te zove u dva ujutru?", a ona je rekla: "Ivan je". To nije bio haos, ja nisam ljubomorisao - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li si nosila kod plastičara Dalilinu sliku, jer ti je Filip Car rekao da ličiš na Dalilu - pročitao je Milan.

- Ne naravno, ja znam da je Dalila bila najveća ljubav Filipova, ja nisam nosila sliku kod plastičara, ja sam radila fejs lifting. Dalila jeste harizmatična i lepa žena, ali ništa to - rekla je Aneli.

- Ja to nisam znao, sada tek čujem - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Kako je moguće da i Janjuš i Asmin i Luka i Nerio, i Biljana i Baju lažu a samo ti govoriš istinu?

- Moguće je, oni su se povezali i iznose laži o meni - rekla je Aneli.

- Jezik ide pravo, sada je Luku pomenula - rekla je Maja.

- Ovde ljudi misle na uvrede i manipulacije na Nominacijama - rekla je Aneli.

Sara Stojanović prolila je reku suza zbog sumnje da se njen dečko, Sale Lux ohladio od nje i da se muva sa drugim devojkama.

- Podnesi ako se nekome ne sviđaš - rekla je Miljana.

- Ako poludim neće me Bog zaustaviti. Je l' treba da ispadamo smešni i da se svađamo zbog ovoga? Meni je stalo do njega - rekla je Sara.

- Stalo ti je? Koliko ste zajedno, tri dana? Ti imaš problem u glavi. Smiri se za početak - rekla je Miljana.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su razgovarali u pušionici o njihovom odnosu.

- Ti si luda za mnom, imaš pravo kada vidim kakvi su ti muškarci posle mene - rekao je Asmin.

- Ti si bolestan, ljubomorišeš - rekla je Aneli.

- Žao mi te - rekao je Asmin.

- Asmine pa ti si rekao da ti je Luka okej - dodala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Maju Marinković.

Kada ćeš prestati da šetediš Luku?

- Ja nisam drukara. On je sam ustao ovde kad je stiglo pitanje. Bio je blagi flert samo. Ne mogu kad sam sebe odruka da kažem da nije. Meni ga sad nije žao. Sam bira kako živi i kako radi. Njihov odnos je za mene ozbiljan blam. On kao muškarac ne sme sebi da dozvoli neke stvari. Šta vredi da se priča kad će oni da demantuju. Ako ne poštuješ svoje koga ćeš da poštuješ?! Dosta se ponizio i srozao. Vidimo da im se veza zasniva na fanovima. Ona uvek mora da nađe nekoga da je brani. Veza im je raspad sve je zbog fanova. Imala sam bolje mišljenje, ali više ne - rekla je Maja.

Usledilo je pitanje za Janjuša i Aneli:

- Da li biste smeli na Rajsko, stras između vas gori?

- Smem da idem - rekao je Janjuš.

- Ja ako treba da idem ići ću, ali mi nećemo komunicirati - rekla je Aneli.

Ivan Marinković i Maja Marinković su razgovarali u pušionici o Asminu i Aneli i njihovom odnosu prema Nori, te je Ivan uporedio njihov odnos sa njegovim odnosom sa Gocom Tržan i njihovom ćerkom.

- Imao sam i ja slične situacije sa Gocom - rekao je Asmin.

- Goca nije kao ove ovde - rekla je Maja.

- Ja razumem Asmina što se tripuje za Noru, jer može da prođe kao ja. Goca je pričala Leni loše o meni zbog njenog dečka - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li je moguće da si Luki prešla preko onako monstruoznih postupaka deljenja tebe i tvog deteta sa podrškom?

- Imam emociju prema Luki i volim ga. Najviše me iznerviralo što je poslao toj adminki. On je bio jako pažljiv prema Nori. On je njoj napisao samo da niko ne zna, slika mi nije problem. Nora će sutra živeti sa mnom i mojim mužem - rekla je Aneli.

- Ona je stalno na liniji sa tom ženom i cela porodica je gotivi - rekao je Luka.

- On nije svestan šta je napravio meni. Poludela sam na sve kako je šta izlazilo. To mi je došlo kao šlag na tortu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli i Janjuša:

- Stalno govorite koliko bi vam vremna trebalo da vratite jedno drugom, Janjuš kaže dva sata, Aneli kaže jedan dan, da li to znači da vam je Luka jedina prepreka?

- Ne, ja sam to govorila napolju kada je on govorio Luki da može da me ima - rekla je Aneli.

- Biću sto odsto iskren, ja bih sa Aneli samo opštio - rekao je Janjuš.

- Ja sam bio iskren - dodao je Janjuš.

- Trebalo bi bolje da si odreagovao - dodao je Mića.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Rekao si da Aneli treba da bude srećna što si je takvu prihvatio, pa si promenio ploču?

- Jezik mi je brži od pameti. Već sam objasnio i ispričao, ona zna da ne mislim tako. Gledaću da više ne dolazim do toga - rekao je Luka.

- Zbog toga sam i plakala, pogodilo me. Dao im je oružje u ruke, prvo Asminu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Ivana Marinkovića.

Koliko košta izdaja prijartelha Maje Marinković, znamo da te jedina proošle godine podržala?

- Ne znam, nisam nikad izdao Maju Marinković.Jedino sad za ovo, ali ja sam dobar i sa njom i sa Aneli - rekao je Ivan.

- Ljudi nisu moje vlasnišrvo ovde. Meni ništa ne smeta i ja ga podržavam. Ja nemam šta kome da zameram, nisam ničiji staratelj. Ovo ne znači da sam promenila mišljenje o njemu, ne smatram da me izdao. Ne smeta mi njegovo druženje sa Aneli - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Anđela Rankovića:

- Anđelo moćeš li da objasniš Luki kako se voli i poštuje majka?

- Meni to nije normalno, meni je to neverovatno, ja sam njemu pokušavao to da objasnim. Koliko god da je besan ne može majku da uporedi i nazove monstrumom. Ja smatram da je tvoja majka doživela ogromno poniženje kada si rekao to i kada je nazivaš tako. Branio si Situ, Gorficu koje si video dva tri puta u životu, a ne majku koja ti je podarila sve. Ne mislim da je on loš momalk, ali je samoživ čim je sprema da se odrekne tih ljudi, On je uporedio sebe i Neria, a njemu tata da maserati, a njegov otac je izdžavao njega i njegovu porodicu, čak i dok je bio u zatvoru- rekao je Anđelo.

- Moja majka zna da ja nju volim. Ja sam tada zacrtao u glavi da ona to nije rekla,pa sam rekao ako je to uradila da je monstum. Ona je meni dala reč da se neće oglašavati isto i otac koji je rekao da neće da se oglšavati, ali da neće komentarisati sve, a desilo se to - relkao ej Luka.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Pošto su tvoji roditelji toliko loši, ustani i traži da te Grofica usvoji.

- Naravno da neću to reći, ja imam i oca i majku. To nema veze sa tim što ja poštujem Groficu za koju imam samo reči hvale. Ja svoje roditelje volim najviše i ne bih ih menjao nikad. Ja sam sin Biljane i Nikole Vujovića - rekao je Asmin.

Aneli, prvo si pričala da je Asmin klošar bez para, a posle da je Stanija sa njim samo zbog para, šta je od to dvoje istina?

- On jedan dan ima, drugi dan nema. Jedan dan mu legne 100 hiljada evra, ali se desilo i da nema po 15 dana nikad. On je uzimao novac i od mene. Imala sam i neke druge pare osim eura. Menjali smo franke kod njegove drugarice Gabi. On jeste klošar i odron. On će ti dati, ali posteljinu nosi kao kad je sa mnom živelo - rekla je Aneli.

Nakon emisije, Uroš Stanić je krenuo da provocira Mikija Dudića zbog pomirenja sa MIlenom Kačavendom.

- Šlihtaj se sutra Kačavendi, pu*aču ku*ca jadniče, klošaru, nema mu*a, nemaš stav - govorio je Uroš.

- Ma beži bre nakazo - govorio je Miki.

- Mrš bre kockaru jedanm, sramota si za Zlatu i Hasana - govorio je Uroš.

- Bićeš ka*an špolako, makni mi se - govorio je Miki.

Sara Stojanović porazgovarala je sa Tanjom Stijeljom Boginjom na ivici suza o svom, sada već, bivšem dečku, Saletu Luksu.

- Što me napadate, nisam videla ni tebe ni nikoga!? Poludela sam, teško mi je! Ja sam Milana pogrešno razumela. Nisam ga ponizila uopšte. Ja njega nisam ponizila, nisam razumela - rekla je Sara.

- Ona ti se nije smejala. Je l' ti znaš da se ovde spletkari ili ne? Jedina sam ti rekla da sma za vezu jer se vidi da si srećna - rekla je Boginja.

- Svi su se oduševili. Ja sam srećna. Opet katastrofa pitanje... Nije me ponizio uopšte - rekla je Sara.

Autor: S.Z.