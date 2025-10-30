SREĆA PA IMAM DVA SINA, A ON JEDNU MAJKU: Biljana Vujović osula BRUTALNU pljuvačinu po Luki, pa istakla da ga ŽALI jer mu se priviđaju Aneline emocije: UVEK SAM SUMNJALA U TO, SADA SAM SIGURNA DA GA NE VOLI!

Brutalnije nego ikad progovorila o svemu!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', Luka Vujović u nekoliko navrata spomenuo je svoj narušen odnos sa majkom Biljanom Vujović. Dok je većinksi deo učesnika pri stvavu da je Aneli Ahmić glavni razlog jer je on okrenuo leđa svojoj porodici, on tvrdi da to istina.

- Moja majka zna da ja nju volim. Ja sam tada zacrtao u glavi da ona to nije rekla,pa sam rekao ako je to uradila da je monstum. Ona je meni dala reč da se neće oglašavati isto i otac koji je rekao da neće da se oglšavati, ali da neće komentarisati sve, a desilo se to - rekao je Luka tokom emisije ''Pitanja gledalaca''.

Ovim povodom, za portal Pink.rs, oglasila se njegova majka Biljana, koja je otkrila kakav stav ima o ovom situaciji.

Ona nije krila šokiranost zbog brojnih izjava njenog sina, te je istakla da je veoma razočarana u ono što svakodnevno čuje od njega.

- Ne mislim da je Aneli uticala, mogu da joj se zahvalim. Da nije ona, bila bi neka druga. Aneli je samo pokazala da je moj sin lakomanipulativan, da ne poznaje i ne poštuje svoju majku koja ga nikada u životu nije slagala,. Nesto što nikada neću prihvatiti, to je laž i Luka to vrlo dobro zna, kao što nikada nisam nikoga vređala, treba da stavi prst na čelo i razmisli dobro o tome. Ako sam rekla da ne želim da mi Aneli uđe u kuću, to je trebalo da mu bude signal da nešto napolju nije u redu. Tačnije, nije u redu od dana kada je ušao ponovo u rijaliti. O Aneli neću nikada ružnu reč reći. Jako sam razočarana i u njene, ali i u njegove postupke. Meni Aneli nije ćerka, a Luka mi je sin, pa je i razočaranje mnogo veće. Ispuniću mu želju i neću doći za Novu Godinu. Sreća pa ja imam dva sina, a on samo jednu majku. I kod mene reč " izvini " ne prolazi tako lako. Prolaze samo dela. Ovo sve vezano za Luku ne podržava više niko koga on tamo spominje. Dakle, ni mi kao osnovna porodica, ni šira familija, ni drugovi, ni kumovi. Žao mi je, ali tako je, što ne znači da on na to treba da se osvrće, ima dovoljno godina da radi šta želi. Ovo je samo konstatacija. Osvrnula bih se na jednu rečenicu i uvredu koja se plasira kao istina, a to je laž i to ogromna. Nikada nisam vređala Aneli na nacionalnoj osnovi, nikada. Niti išta tome slično. Kao što rekoh, imam običaj nekada da opisujem, ali da uvredim bilo koga po bilo kojoj osnovi ne. Što se mene tiče neka oženi Aneli i nek decu dobiju, srećno im bilo. Možda bi tako i bilo da se samo Luka pita... Uvek sam sumnjala u Aneline emocije prema njemu, a sada sam sigurna da ih nema. Ali nije ona kriva zbog toga, kriv je on sto to ne uviđa A ja više nemam nameru da pričam o svom sinu i njegovim odlukama - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.