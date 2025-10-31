VOLI VAS VAŠA MAJKICA... Zlata Petrović uputila emotivnu poruku Eni i Peji povodom godišnjice veze: Čolićeva ne krije ponos zbog dobrih odnosa sa svekrvom, evo kako je odgovorila (FOTO)

Izgleda da su se porodični odnosi konačno popravili!

Pevačica Zlata Petrović uputila je emotivnu poruku svom sinu Jovanu Pejiću i njegovoj partnerki Eni Čolić, čestitajući im godišnjicu ljubavi, a Ena je ovu poruku odmah podelila na svom Instagram storiju uz komentar: „Najbolja svekrva na svetu!“

U poruci koju je Zlata poslala mladom paru, pevačica je napisala:

- Draga moja dečice, sreće moje, ljubavi moje i sve što imam na ovom svetu, svim srcem i dušom vam čestitam godišnjicu vaše prelepe ljubavi! Neka vam dragi Gospod Bog podari svu sreću ovog sveta, i da ceo život se ovako volite i ostarite zajedno! Ljubim vas i volim uvek i zauvek! Vaša majkicaaaa.

Ova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, s obzirom na to da su Zlata i Ena donedavno bili u zategnutim odnosima. Podsetimo, Zlata Petrović ranije je više puta isticala da ne podržava vezu svog sina i Eni Čolić, a u javnosti su kružile priče o njihovim nesuglasicama i prepirkama.

Ipak, čini se da je sada sve zaboravljeno, a čestitka prepuna emocija pokazuje da je Zlata odlučila da pruži podršku sinu i njegovoj ljubavi.

Autor: M. V.