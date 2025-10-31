Izgleda da su se porodični odnosi konačno popravili!
Pevačica Zlata Petrović uputila je emotivnu poruku svom sinu Jovanu Pejiću i njegovoj partnerki Eni Čolić, čestitajući im godišnjicu ljubavi, a Ena je ovu poruku odmah podelila na svom Instagram storiju uz komentar: „Najbolja svekrva na svetu!“
U poruci koju je Zlata poslala mladom paru, pevačica je napisala:
- Draga moja dečice, sreće moje, ljubavi moje i sve što imam na ovom svetu, svim srcem i dušom vam čestitam godišnjicu vaše prelepe ljubavi! Neka vam dragi Gospod Bog podari svu sreću ovog sveta, i da ceo život se ovako volite i ostarite zajedno! Ljubim vas i volim uvek i zauvek! Vaša majkicaaaa.
Ova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, s obzirom na to da su Zlata i Ena donedavno bili u zategnutim odnosima. Podsetimo, Zlata Petrović ranije je više puta isticala da ne podržava vezu svog sina i Eni Čolić, a u javnosti su kružile priče o njihovim nesuglasicama i prepirkama.
Ipak, čini se da je sada sve zaboravljeno, a čestitka prepuna emocija pokazuje da je Zlata odlučila da pruži podršku sinu i njegovoj ljubavi.
Autor: M. V.