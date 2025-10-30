AKTUELNO

Ne odvaja se od naslednika! Iako je trudnoća od njega bil SAKRIVENA, Munjez ne propušta trenutke sa sinom: Pogledajte gde ga je sad odveo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Podvukao crtu i posvetio se nasledniku!

Danijel Dujković, poznatiji i kao Munjez, u "Elitu 8" ušao je kako bi se gledaocima pokazao u totalno drugom svetlu, ne očekujući da će ta sezona biti za njega jedna od onih u kojoj se učesnicima život okrene naopačke. U njegovom slučaju, ovo je bilo veoma pozitivno!

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, jednog dana, ne očekujući pismo Velikog šefa, Munjez je saznao da je postao otac sina Konstantina i to da je Stefani Grujić, njemu tada bivša partnerka, sakrila trudnoću od svih zajedno sa svojom tadašnjom partnerkom Jovanom Tomić Matorom, aktuelnom učesnicom "Elite 9".

On je tada govorio kako je rešio da svoj život dovede u red, tačnije da se okane starih i lošijih navika i posveti se onim boljim, s obzirom na to da je postao otac, a sudeći po njegovim fotografijama na instagramu, jasno je da je okrenuo novi list. Naime, on je nedavno objavio fotografiju svojih grudi, na kojima je istetovirao ime svog sina.

Foto: Instagram.com

Munjez je sada objavio fotografije iz crkve sa svojim sinom Konstantinom, a koje su oduševile brojne njegove pratioce.

Autor: Nikola Žugić

