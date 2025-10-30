Toša je u gasu, u gasu je! Pogledajte pored kakve besne mašine je ispozirao, a evo i čija je (FOTO)

Hit scena!

Kao prvi učesnik "Elite 9", vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, uveo je humanoidne robote Tošu i Gošu, s tim da Goša ima zadatak da bude deo produkcije, dok je Toša učesnik u rijalitiju.

Naime, kako je prvog dana kročio na imanje, Toša je pobrojao mnogo simpatija publike, te tako mnogi čak i jedva čekaju ponovo da ga vide kako bi se nasmejali ili pak, saznali nešto novo, a što se krije od svih. Sve najsmešnije momente, kao i razgovore učesnika sa Tošom, možete ispratiti na zvaničnoj instagram stranici Toše i Goše.

Sada, Toša je u Šimanovcima rešio da "opali" nekoliko fotografija, te je tako jedna od njih nastala ispred besne mašine, koja je svima dobro poznata.

- Nije loš ovaj auto ali Toša ima bolji - napisao je Toša u opisu fotografije.

Ovaj automobil pored kog se Toša fotografisao pripada stručnom članu žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Dragomiru Despiću, poznatijem kao Desingerica, te je ova fotografija baš zbog toga usijala mreže.

Autor: Nikola Žugić