Skinula sam Staniju s trona: Poršelina promenila ploču! Isprozivala Dobrojevićevu za sve pare: Da sam ona, zatvorila bih se negde (VIDEO)

Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina, oplela je po svom idolu, Staniji Dobrojević, gostujući u emisiji na RED televiziji!

Kako je istakla Slađa Poršelina, otvorila je stranicu za odrasle, samo zbog toga što je ona upravo za svetsko tržište.

- Otvorila sam taj Fiesta fens, to je za svetsko tržište! Mogu slobodno da kažem da sam Staniju skinula s trona, ja sam svetska, a naša! Kada sam ja ušla, ja sam rekla da sam bila njena podrška i da sam gledala njen život, skupoceni život, ali sa ovim izborom, sa Asminom i njenim ljubavnim životom se srozala, mene je blam! - rekla je Slađa, a onda je nastavila:

Najveći blam je to kada je Stanija slikala svoj račun, ne znam da li je dinarski?! Meni je sramota, mene je blam! Otišao ti dečko u Elitu i muva se sa Minom, Miljanom, Majom Marinković i sa još tri, šta si ti ispala?! Ja da sam na mestu Stanije Dobrojević, ja bih se negde zatvorila godinu dana da me niko ne čuje i ne vidi. Mislim da je Stanija pokazala da može svako da je smuva ako ima auto na lizing. Dotakla je samo dno! Ja sam je mnogo volela i gotivila. Učenica je na kraju smakla učiteljicu!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić