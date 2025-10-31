AKTUELNO

DOKAZI CRNO NA BELO! Pink.rs u posedu prepiski koje DEMANTUJU Aneli: Znala za sve Asminove prevare i preko svega prelazila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić večeras su se u više navrata suočili u emisiji "Gledanje snimaka", te su tako potegli mnoge teme iz njihovog života.

Naime, jedna od tema koja je digla Belu kuću na noge jeste deo kada je Asmin priznao da je više puta prevario Aneli i pre Stanije Dobrojević, te i da je ona to znala, što je ona čvrsto demantovala.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed prepiski koje dokazuju suprotno - da je Aneli znala za sve! Naime, u prvoj i drugoj prepiski se jasno može videti da su postojale dve devojke, na trećoj mu je zamerala čuvenu Valentinu, dok se na poslednjoj jasno može videti da je četvrta devojka u pitanju.

Autor: Nikola Žugić

