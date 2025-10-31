Totalno pomračenje Luke Vujovića: Aneli ga isprozivala da glumi žrtvu, Anđelo mu do kraja skinuo masku! (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Luka Vujović sa Miladinom Srdanovim ogovarao Aneli Ahmić.

- On je na sve odgovarao punom rečenicom, kako je video da se gledam sa Anđelom, kako bi se to daleko čulo - rekla je Aneli.

- Ušla je i rekla da je imala plan da me ostavi. Šta si radila napolju 20 dana? - pitao je Luka.

- J*bala se - odbrusila je Ahmićeva.

- Ja nju branim životom, nas branim. J*bao je telefon napolju, to je bila sekund svađa. Svađa zbog Điđi je bila minut, vodili smo tu noć ljubav i zezali se. Sad je sve haos, a napolju ništa nije bilo. Ja njoj javno kažem da nam se j*be za sve i da se smejemo na sve - urlao je Luka.

- Praviš lažnu frku. Ovo je klasična lažna frka - dodala je Aneli.

- Ja znam da ovo nije ona. Malopre me je grlila, ljubila i rekla da idemo zajedno protiv svih - nastavio je on.

- Od mene neće dobiti reakciju - rekla je Aneli.

- Budi iskrena jednom u životu. Da li si srećna u ovom odnosu? Tako nikad nećeš biti žrtva, nego budala - govorio je Asmin.

- J*bem ti mater - dodala je Aneli.

- J*bi ti meni mater, ali budi iskrena - poručio je Asmin.

- Mogu ja da kažem da je ušla sa tim da me je ostavila. Rekla je da želi da krenemo od nule i da me voli, a ja sam moje emocije pokazao. Nemoj da merimo sad babe i žabe, moje telo nije nijedna devojka pipnula. Je l' treba da gazim po njoj? Ja ću da branim naš odnos po cemu svega - govorio je Luka.

- Ne vidim poentu ovolike vike i dreke, Luka sad namerno prebacuju priču. Imali ste pitanja, rekli ste da nije istina da pričate iza leđa, a ovo je istina. Kad Aneli kaže da je Luka manipulator ja tražim situacija gde mogu da procenim da li mogu da vidim da manipluše njom - govorio je Anđelo.

- Ti joj nisi nikakav prijatelj, niti bi joj bio. Ne može da se druži sa njim dok je sa mnom i kraj priče - dodao je Luka.

- Danas je pričala sa njim, dok je Luka bio napolju - dodala je Mina.

- Ako ona kaže da si manipulator i da glumiš žrtvicu, šta onda vičeš na mene? Možeš da vičeš do sutra, ona kaže da si žrtva i manipulator. Ti na pasivan način poturiš priču da bi ispao neko ko je jadan i neko ko je sve dao za taj odnos. Hoćeš da si poturiš priču da si ti neko ko je davao više za taj odnos - pričao je Ranković.

Autor: A. Nikolić