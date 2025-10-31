Raste mu ego poput kvasca! Janjušu drago što ga je Nerio odabrao za omiljenog teču (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Nerio Ružanji priznaje da mu je najbolji teča bio Janjuš.

- I sinoć sam isto rekao. Meni je Janjuš jako drag i jako smešan, to sam mu i juče rekao sve. Drag mi je, prija mi energija, prija mi društvo, vazda je neka spr*nja. Mislim da tu i dalje ima nešto, neka hemija između njih (Aneli i Janjuš). Luka, nemam ništa ružno da kažem za njega, Luka je top - rekao je Nerio.

- Moraju ljudi da shvate da mene narod voli, ne vole me kada sam u ljubavnom odnosu. Verujem da sam mu drag i nisam ništa uradio da mu ne bih bio drag. Ovo sada što je bilo, ja sam rekao sada, nema više komunikacije. Ako ne mogu da mu pomognem, neću mu odmoći. Ja ga niti ispitujem, niti ga smaram - rekao je Janjuš.

- Mi se stvarno družimo, prijatelji smo - rekla je Rada.

- Meni je on rekao da mu baš prija da priča sa mnom, sa mnom priča o svemu o čemu ne priča sa ostalima. Mi se zaj*bavamo, sprdamo - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić