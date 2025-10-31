Raste mu ego poput kvasca! Janjušu drago što ga je Nerio odabrao za omiljenog teču (VIDEO)

AKTUELNO

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Nerio Ružanji priznaje da mu je najbolji teča bio Janjuš.

Zabio majci još jedan nož u leđa: Luka mašta o zajedničkom životu sa Aneli i Groficom, Biljane nema ni na mapi (VIDEO)

- I sinoć sam isto rekao. Meni je Janjuš jako drag i jako smešan, to sam mu i juče rekao sve. Drag mi je, prija mi energija, prija mi društvo, vazda je neka spr*nja. Mislim da tu i dalje ima nešto, neka hemija između njih (Aneli i Janjuš). Luka, nemam ništa ružno da kažem za njega, Luka je top - rekao je Nerio.

Sara trudna?! Luks i ona bacili sve u rebus, Miljana skočila kao oparena, Stojanovićeva priznala: Mi smo zajedno od 22. oktobra, a on je stariji 22 go

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraju ljudi da shvate da mene narod voli, ne vole me kada sam u ljubavnom odnosu. Verujem da sam mu drag i nisam ništa uradio da mu ne bih bio drag. Ovo sada što je bilo, ja sam rekao sada, nema više komunikacije. Ako ne mogu da mu pomognem, neću mu odmoći. Ja ga niti ispitujem, niti ga smaram - rekao je Janjuš.

Šok nad šokovima: Alibaba skočio u Anelinu zaštitu, pa žestoko oplelo po Janjušu! Ovo niko nije očekivao (VIDEO)

- Mi se stvarno družimo, prijatelji smo - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je on rekao da mu baš prija da priča sa mnom, sa mnom priča o svemu o čemu ne priča sa ostalima. Mi se zaj*bavamo, sprdamo - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić

