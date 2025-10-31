AKTUELNO

Brinuo sam o tebi i Nori kao nijedan muškarac u Evropi: Asmin i Aneli ponovo oči u oči, lete prozivke po Beloj kući (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića, u kom Luka kaže Aneli da zna da je ona ušla zbog Asmina Durdžića i da se on neće mešati u to.

Gori od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Luka joj pružio podršku! (VIDEO)

- Rekao sam da je ušla zbog Asmina, tada je došla tema za naš sto, gde sam je podržao. Nisam ušao na silu, ali sam je podržao, bili smo protiv da uđemo u rijaliti. Ne podržavam je da tera inat, da se svađamo, bolje i da sedimo razdvojeni da ne dođe do svađa, ali prvenstveno nek se svađa s njim, neću se mešati, jedino ako je neko vređa - rekao je Luka.

- On pebacuje što ti nosiš Norinu flašicu, ispada da ga provociraš time - rekla je voditeljka.

- Nije, mi smo to dobili od podrške, Nora je meni to dala - rekla je Aneli.

Raste mu ego poput kvasca! Janjušu drago što ga je Nerio odabrao za omiljenog teču (VIDEO)

- Malo pre me je pitala da li želim flašicu, ja sam rekao da ne želim jer Luka nosi tu flašicu - rekao je Asmin.

- Sada je već prepucavanje i ko je kriv i mislim da će izaći u sasvim korektnom odnosu i da će naći zajednički jezik. Ona ga je gledala kao muškarca s kojim je bila srećna kada je dobila dete i s kojim je gledala da ostane ceo život, moram onda da je odbranim - rekao je Luka.

- Mene je sramota da Nora gleda svađe mene i nje, da su došli ona i Luka u Linc, rešili bi sve. Meni ne treba sud za Noru, trebala je sa mamom i sestrom da priča što mi dete nisu dali da vidim dve godine...Ostavio sam te kao muškarac, brinuo sam o tebi i Nori kao nijedan muškarac u Evropi

- Ćuti milioner, brinuo kao nijedan u Evropi?! Obezbedio bi me - rekla je Aneli.

Zabio majci još jedan nož u leđa: Luka mašta o zajedničkom životu sa Aneli i Groficom, Biljane nema ni na mapi (VIDEO)

- Ma šta, ja sam ti kupio auto - rekao je Asmin.

- Šta si ti kupio, ja dala učešće 11.000 evra - rekla je Aneli.

- Hteo sam da joj renoviram kuću u Sarajevu kada sam video koja je rupetina. Rekao sam joj da prepiše Grofica kuću na nju, da ću da uradim celu da je renoviram, Grofica viče da ne može, da će je prepisati njenom bratu - rekao je Asmin.

- Rekao si da kada budem našla muškarca da ću imati 300 evra, a ako ne nađem onda hiljadu i nešto evra - rekla je Aneli.

Sara trudna?! Luks i ona bacili sve u rebus, Miljana skočila kao oparena, Stojanovićeva priznala: Mi smo zajedno od 22. oktobra, a on je stariji 22 go

- Da li si se žalila mom drugu da nismo imali se*s godinu dana?! Evo to će vam biti pitanje na poligrafu, pitala si mog druga da li si mu atraktivna - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

