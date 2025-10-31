Sinoć je gorelo sve: Aneli i Alibaba ponovo oči u oči razrešili probleme, Luka nije disao dok je gledao nju i Janjuša, a ove dve takmičarke su žestoko ratovale! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima prvi video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Zorice Marković o Lukinoj bivšoj ženi.

- Čuo sam, istina je 90 odsto - rekao je Luka.

- Je l' ti mene hoćeš da uveriš da si izbrisao sve iz telefona, Noine slike, slike iz zatvora - pitala je Aneli.

- Da, obrisao sam sve - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Janjušu kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ovo je klasično nepoverenje dvoje ljudi koji su se verili. Aneli nema poverenja u Luku, iako možda nema razloga, ona nikada neće imati poverenja u tebe - rekao je Janjuš.

- Bila je situacija jedna kada ga je bivša žena pozvala, rekao joj je da upali kameru, ona nije htela, tako da me ne gotivi...Ja sam videla da je on guglao bivšu. Čeka me on u studiju, on na telefonu. Ja mu kažem da mi da telefon da zovem Situ, gore stoji Điđi, znači čim je izašao on je tražio - rekla je Aneli.

U emisiji "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Danilo Dača Virijević otkrio kako mu je Aneli Ahmić pljuvala Luku Vujovića.

- Luka je moj tip, ja Luku volim - rekla je Aneli.

- Aneli je ovo pričala prvi dan kad je ušla ovde - dodao je Bebica.

- Jeste, rekla mu je, a on je rekao da su b*ljaši svi sa kojima je ona bila - rekao je Terza.

Aneli Ahmić skočila je na izlaganje Asmina Durdžića, te je tako izbila žestoka rasprava.

- Ti autoritet?! Što lažeš?! Dolazio si kući kada sam te ja zvala, kada ti se ne javim, zoveš me po sto puta. Bojao si se da izađeš da baciš smeće, pi*ko jedna smrdljiva. Da si mi se tako ponašao, dok smo bili u braku, glavu bih ti stukla - rekla je Aneli.

- Ona je pričala da sam je tukao trudnu i da sam bio monstrum - rekao je Asmin.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide trenutak kad je Luka Vujović izjavio da Aneli Ahmić izjavila da počinje da mu se gadi.

- To mi je katastrofa i druga bih reagovala, ali je video neke stvari i logično je da će to reći jer sam i ja to rekla. On se meni gadio dok sam bila napolju. Nisam mogla da gledam ni klip naše veridbe. Meni pošalju neki klip, a ja nisam mogla i dalje da ga gledam. Ja bih volela da ovi ljudi vide šta je on radio jer me ljudi ovde prave budalom, kao da to ništa nije bilo. Odlučila sam ovako da se ponašam, imam svoje razloge - govorila je Aneli.

Voditeljka je dala reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi dovršio svoje izlaganje o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Luka Vujović sa Miladinom Srdanovim ogovarao Aneli Ahmić.

- On je na sve odgovarao punom rečenicom, kako je video da se gledam sa Anđelom, kako bi se to daleko čulo - rekla je Aneli.

- Ušla je i rekla da je imala plan da me ostavi. Šta si radila napolju 20 dana? - pitao je Luka.

Asmin Durdžić došao je do Aneli Ahmić koja je stajala u spavaćoj sobi, te su tako ponovo počeli razgovor.

- Je l' voliš dete?! Prestani da se blamiraš, to ti kažem kao drug - rekao je Asmin.

- Ti imaš ozbiljne prenose - rekla je Aneli.

- Meni je tebe i ovde žao...Jesi li išta ponela od Nore - rekao je Alibaba.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom se videlo kako Janjuš govori Aneli kako nisu ravnodušni jedno prema drugome, gde se ona buni, ali se smeška i neće da pokaže lice.

- Niste me baš videli na klipovima kada je pomerala kapuljaču, pošto je Janjuš više puta dolazio, ona se smejala, a šatro ne želi nikakvu komunikaciju, videli ste ovde kako ne želi - rekla je Miljana.

- Ništa strašno, kako mi je rekla, mislio sam da je gore. Naravno da ovo ne može sebi da dopusti, ako se radi o ljubavnom smislu, o tome ne može da priča. Ovo nije ništa toliko strašno. Sada da se desi, naravno da je kraj, nema šta - rekao je Luka.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš razgovaraju o svom odnosu.

- Ovo je normalan razgovor između svoje ljudi, ništa ljubavno. I te poruke sa Milicom, sve i da je rekla: "Šta radi pijandura", to mi nije ništa loše. Ja želim da budem realan. Ja bih bio ljubomoran da priča sa bilo kojim muškarcem. Očekivao sam da će biti neki poljupci i masaže, ali ovo je normalan razgovor i ja bih tako razgovarao - govorio je Asmin.

- Poenta je da ona nije rekla da smo se dopisivali - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Sara Stojanović plače zbog Saleta Luksa.

- To se jeste desilo nekako odjednom, mi smo se družili, bio je uz mene u svim mojim glupostima i ja sam odlepila za njim. Nama je prelepo, posvađali smo se oko nebuloze, jer je meni jezik brži od pameti, pa napravim glupost. Meni se sve sviđa kod njega, uveseljava me svaki dan, pravi je muškarac, idealan je muškarac za mene - rekla je Sara.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović priča da bi voleo da živi u velikoj kući sa Aneli Ahmić i njenom majkom Groficom.

- Luka uvek priča o našoj kući, često pričamo o tome i prošle godine smo pričali o našoj kući iz snova. Ovde čoveka dovede dosada da mašta o svemu, ali ostvarićemo - rekla je Aneli.

- Luke, je l' te ne zanima kako je tvoja majka? Ti bi voleo da živiš sa Groficom - dodala je voditeljka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Nerio Ružanji priznaje da mu je najbolji teča bio Janjuš.

- I sinoć sam isto rekao. Meni je Janjuš jako drag i jako smešan, to sam mu i juče rekao sve. Drag mi je, prija mi energija, prija mi društvo, vazda je neka spr*nja. Mislim da tu i dalje ima nešto, neka hemija između njih (Aneli i Janjuš). Luka, nemam ništa ružno da kažem za njega, Luka je top - rekao je Nerio.

- Moraju ljudi da shvate da mene narod voli, ne vole me kada sam u ljubavnom odnosu. Verujem da sam mu drag i nisam ništa uradio da mu ne bih bio drag. Ovo sada što je bilo, ja sam rekao sada, nema više komunikacije. Ako ne mogu da mu pomognem, neću mu odmoći. Ja ga niti ispitujem, niti ga smaram - rekao je Janjuš.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić sa Zoricom Marković ogovara Milenu Kačavendu.

- Ovo mene od nje ne iznenađuje, ona to po čitam dan pominje. Aneli huška Uroša, ja sam to govorila od samog starta. Njoj je poenta priča da to pokrene u kući i da imaju za šta da mi se hvataju. Janjuš mi je zamerao jer sam pokušavala da demantujem. Ovo je njena čista ljubomora. Ja znam da moja deca gledaju i da znaju da tako nešto ne postoji. Ja da sam u vezi, pa ko može da garantuje da s*ks ne može da se desi? Priča je ogavna, rekla je da je videla na TikTok-u, a pre toga na strimovima. Malopre mi je prišla i rekla normalnim tonom da sa mnom problem nema - govorila je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića, u kom Luka kaže Aneli da zna da je ona ušla zbog Asmina Durdžića i da se on neće mešati u to.

- Rekao sam da je ušla zbog Asmina, tada je došla tema za naš sto, gde sam je podržao. Nisam ušao na silu, ali sam je podržao, bili smo protiv da uđemo u rijaliti. Ne podržavam je da tera inat, da se svađamo, bolje i da sedimo razdvojeni da ne dođe do svađa, ali prvenstveno nek se svađa s njim, neću se mešati, jedino ako je neko vređa - rekao je Luka.

U toku emisije "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako se Bora Santana nervirao zbog Anastasije Brčić.

- Iznervirao sam se. Malopre mi je rekao da sam dosadan i naporan, a ja sa devojkom ni reč ne progovaram. Ja imam već dovoljno svojih problema, neki snovi me raznose. Krivo mi jer neće da prizna svoja osećanja, nego se sprda sa mnom. Unosti mi negativnu energiju. Rekla je da je mislila da sam pozotivian, a pozotivan sam kad mi unosi pozitivnu energiju - govorio je Bora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vede razgovor Sare Raičević sa cimerkama o Filipu Đukiću.

- Pa ništa, desilo se šta se desilo i to je to, nismo u vezi. Slobodna ja, slobodan on, ne vidim nikakav problem - rekla je Sara.

- Pa ništa, desilo se šta se desilo i to je to, nismo u vezi. Slobodna ja, slobodan on, ne vidim nikakav problem - rekla je Sara.

Autor: N.Panić