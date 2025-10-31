Spremio sam ti doručak: Alibaba rešio da napravi prvi korak i prišao Aneli, nećete verovati kako je ona reagovala! (VIDEO)

Totalno neočekivano!
Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić kako bi joj saopštio da joj je spremio doručak, a ona ga je samo pogledala i ostala bez reči. Obzirom da je Zorica pritiskala sve vreme da ode na doručak, Ahmićeva je jasno istakla da zna da joj bivši muž nije spremio doručak već da je u pitanju samo šala.
- Spremio sam ti doručak - rekao je Alibaba.
- Kakva baraba, volim to što zrno ljudskosti treba imati zarad tog deteta. Kako su simpatični kad se pogledaju i nasmeju - rekla je Zorica.
- Ja njemu svaki put priđem jer znam da će se nasmejati - rekla je Aneli.
- Uzmi taj doručak - rekla je Zorica.
- Ma kakav doručak? Sprda me, nije napravio - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić