Spremio sam ti doručak: Alibaba rešio da napravi prvi korak i prišao Aneli, nećete verovati kako je ona reagovala! (VIDEO)

Totalno neočekivano!

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić kako bi joj saopštio da joj je spremio doručak, a ona ga je samo pogledala i ostala bez reči. Obzirom da je Zorica pritiskala sve vreme da ode na doručak, Ahmićeva je jasno istakla da zna da joj bivši muž nije spremio doručak već da je u pitanju samo šala.

- Spremio sam ti doručak - rekao je Alibaba.

- Kakva baraba, volim to što zrno ljudskosti treba imati zarad tog deteta. Kako su simpatični kad se pogledaju i nasmeju - rekla je Zorica.

- Ja njemu svaki put priđem jer znam da će se nasmejati - rekla je Aneli.

- Uzmi taj doručak - rekla je Zorica.

- Ma kakav doručak? Sprda me, nije napravio - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić